Sport

Großes Pech für den Weißbriacher Max Franz. Er wurde schon als Siegertipp für die Abfahrt in Kitzbühel am Samstag gehandelt, doch er konnte seinen Angriff erst gar nicht richtig starten. In der Ausfahrt Mausefalle löste sich ein Ski, Franz warf sich in den Schnee und verhinderte möglicherweise Schlimmeres. Mehr dazu in sport.ORF.at