Kärnten wählt einen neuen Landtag

Heute wählt Kärnten einen neuen Landtag. Erstmals wird die Landesregierung nicht nach dem Proporz gebildet. Nicht mehr jede Partei hat damit, je nach Stimmenanzahl, einen Sitz in der Landesregierung. 434.121 Kärntner sind wahlberechtigt.

Um 7.00 Uhr öffneten die meisten Wahllokale, die letzten schließen um 16.00 Uhr - mehr dazu in Liste und Öffnungszeiten der Wahllokale. Bis 17.00 Uhr können dann noch Wahlkarten abgegeben werden, anschließend werden die ersten Hochrechnungen erwartet. Für die Landtagswahl sind diesmal 25.424 Wahlkarten ausgestellt worden, um rund ein Drittel mehr als bei der Landtagswahl 2013 - mehr dazu in Um 30 Prozent mehr Wahlkarten. 4,6 Prozent der Wahlberechtigten haben bereits am Vorwahltag am 23. Februar gewählt.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Berichterstattung in allen Medien des ORF. ORF-Redakteur Marco Mursteiner war mit der Kamera bei den letzten Aufbauarbeiten im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung dabei.

Erste Wahl nach Proporzabschaffung

Bisher saßen nach dem Proporzsystem alle maßgeblichen politischen Kräfte in der Regierung. Dieses System sollte dafür sorgen, dass die größeren Parteien ihre Entscheidungen in der Regierung gemeinsam im Konsens treffen. Nach der Abschaffung des Proporzes auf Initiative der Dreierkoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen (seit 2013) ist nach dieser Landtagswahl erstmals nicht mehr jede größere Partei automatisch in der Landesregierung vertreten - selbst die stärkste Partei könnte, wenn sie keine Mehrheit oder keinen Koalitionspartner findet, am Ende in der Opposition sein – mehr dazu in Erste Wahl nach Proporzabschaffung.

Weniger Wahlberechtigte Die Zahl der Wahlberechtigten sank - wie schon von 2009 auf 2013 - weiter, und zwar von 440.748 auf 434.121. Nach Geschlechtern betrachtet liegen die Frauen deutlich vor den Männern - mehr dazu in Weniger Wahlberechtigte als vor fünf Jahren.

Die Frage des Landeshauptmannes wird am Wahltag also nicht entschieden, erst danach beginnen die Parteienverhandlungen. Laut Landesverfassung obliegt es der stärksten Partei, den Versuch einer Regierungsbildung zu machen und dafür die anderen zu Gesprächen einzuladen.

Noch eine Änderung bringt die Abschaffung des Proporzsystems nach fast 100 Jahren: Bisher gab es fix sieben Regierungsmitglieder, künftig können es „fünf bis sieben“ sein. Für kleine Parteien könnte es eng werden, die Hürde für einen Einzug in den Landtag beträgt fünf Prozent.

Erneute Dreierkoalition unwahrscheinlich

Spannend wird, ob es eine Neuauflage der Dreierkoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen geben könnte. Das gilt allerdings als unwahrscheinlich. Die ÖVP sagte vorab, sie präferiere eine „Zweierpartnerschaft“. Vorab wollte sich – mit Ausnahme der Grünen - keine der Parteien auf künftige Partnerschaften festlegen, keiner wollte Gespräche mit anderen Parteien ausschließen. Nur von den Grünen hieß es, dass eine Koalition mit der FPÖ nicht infrage komme – mehr dazu in Pressestunde: Kontroverse Wahldiskussion.

Zehn Parteien stehen zur Auswahl

Wie bei der Kärntner Landtagswahl im Jahr 2013 stehen auch diesmal wieder zehn Parteien auf dem Stimmzettel, außer im Wahlkreis West, dort sind es nur neun. Die Kommunisten haben im Wahlkreis West nicht die nötigen 400 Unterstützungserklärungen geschafft, um antreten zu können, daher gibt es dort nur neun Listen zur Auswahl. Es sind nicht alle Parteien von vor fünf Jahren wieder mit dabei, dafür kamen neue dazu: die Liste F.A.I.R. der ehemaligen Grünen-Landessprecherin Marion Mitsche, die Liste Verantwortung Erde des Villacher Gemeinderats Sascha Jabali, NEOS, das erstmals kandidiert (zusammen mit der Plattform Mein Südkärnten) und das Team Kärnten, das aus dem Team Stronach hervorging.

Wahlwerbende Gruppierungen

Landesweit:

SPÖ - Peter Kaiser - Sozialdemokratische Partei Österreichs/Kaiser

FPÖ - Die Freiheitlichen in Kärnten/Gernot Darmann

ÖVP - Kärntner Volkspartei/Christian Benger

GRÜNE - Die Grünen - Grüne Alternative - Rolf Holub/Holub

TK - Team Kärnten - Liste Köfer/Gerhard Köfer

BZÖ - Bündnis Zukunft Kärnten Neu - Liste Helmut Nikel/Nikel

ERDE - Liste Verantwortung Erde - Global Denken, Lokal Handeln/ Gerald Dobernig

NEOS - NEOS und Mein Südkärnten/Markus Unterdorfer-Morgenstern

FAIR - Liste FAIR - Dr. Marion Mitsche/Mitsche

Nur Wahlkreise Klagenfurt, Kärnten Ost, Villach:

KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke

SPÖ löste 2013 FPÖ ab Die letzte Wahl 2013 gewann die SPÖ mit rund 37 Prozent, gefolgt von den Freiheitlichen mit 17 Prozent, der ÖVP mit rund 14 Prozent, den Grünen mit zwölf Prozent und dem Team Kärnten mit elf. Das BZÖ schaffte es knapp in den Landtag, die anderen Kleinparteien nicht.

Von Haider und Dörfler zur Kenia-Koalition

Jahrzehntelang regierte die SPÖ Kärnten mit absoluter Mehrheit, die erst im Jahr 1989 verloren ging. Damals kam der Freiheitliche Jörg Haider zum ersten Mal an die Macht, stolperte über seinen Sager zur „ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich“ und wurde vom ÖVP-Mann Christof Zernatto abgelöst. 1999 kehrte Haider zurück und regierte bis zu seinem Unfalltod 2008, zumeist mit Unterstützung der ÖVP. Nach Haiders Unfalltod übernahm Gerhard Dörfler die Regierung.

2013 wurden die Blauen mit einem Minus von 28 Prozent abgewählt, mit Peter Kaiser übernahm wieder ein SPÖ-Politiker das Steuer. Er holte ÖVP und Grüne in die Kenia-Koalition. Die Landesbank Hypo war inzwischen längst kollabiert, die Dreierkoalition hatte mit dem Aufräumen des Hypo-Skandals zu tun, ebenso dauerbeschäftigt ist das Landesgericht Klagenfurt mit der juristischen Aufarbeitung. 1,2 Mrd. Euro musste Kärnten an den Bund für eine Lösung mit den Hypo-Gläubigern zahlen. Ohne Einigung schwebte die Gefahr des Landeskonkurses über Kärnten.

Die brennendsten Themen

Der Schuldenstand des Landes von 4,2 Milliarden Euro, Abwanderung, die Arbeitslosenquote und die weiter steigenden Kosten im Gesundheitsbereich werden die neue Regierung stark beschäftigen. Um Betriebe anzulocken und damit Arbeitsplätze zu schaffen, müssen der Breitbandausbau für das schnelle Internet angekurbelt und Bürokratie abgebaut werden, ist man sich weitgehend einig. Gut ausgebildete junge Menschen kommen nach dem Studium oft gar nicht mehr zurück ins Land, hier will man mit guter Kinderbetreuung und mehr Chancen Rückkehrwillige ansprechen.

Programme der Parteien

Das Wahlziel der SPÖ ist klar, sie will stärkste Partei im Land bleiben. Knapp 40 Prozent nannte Landeshauptmann Kaiser als Wahlziel. Er will niemanden ausgrenzen und sei bereit, mit allen Parteien nach der Wahl zu sprechen. Man will die klugen Köpfe wieder ins Land holen und setzt auf Familienfreundlichkeit.

Die FPÖ setzte im Wahlkampf auf Fortschritt und Zukunft und tritt an, um den „Stillstand“ im Land zu beenden. Man brauche keine Vergangenheitsbewältigung mehr, sondern eine „stolze Landespolitik“. Ein bisschen Vergangenheitsbewältigung soll es aber doch geben, man wünscht sich einen U-Ausschuss zur Hypo-Heta-Lösung.

Die ÖVP präferiert eine Zweierkoalition und will auch mit allen anderen Parteien Gespräche führen, vorausgesetzt, sie stehen für Reformen. Ganz klar will man wieder in die Regierung und plant eine Reformkommission.

Grüne bangen um Einzug in Landtag

Die Grünen bangen um den Einzug in den Landtag. Keine allzu großen Verschiebungen sind in den Stärkeverhältnissen zu erwarten - abgesehen davon, dass die Grünen nach drei Perioden im Landtag die Fünfprozenthürde diesmal möglicherweise nicht schaffen könnten. Man will mit allen verhandeln, lehnt aber klar eine Koalition mit der FPÖ ab.

Das Team Kärnten sieht sich als „moralisches Gewissen im Land“, egal ob in einer künftigen Regierung oder in der Opposition. Grundsätzlich könne man mit allen, man fürchtet aber, dass es nach der Wahl nur noch drei Parteien geben werde, die sich „die Pfründe teilen“.

NEOS hofft auf den Sprung in den Landtag, man solle mit allen sprechen können. NEOS will mehr Transparenz für die Bürger, diese sollten genau sehen, was mit ihrem Geld passiere. Österreich sei die letzte Demokratie mit Verschwiegenheitspflicht.

F.A.I.R. macht Grünen Konkurrenz

Die Liste F.A.I.R. der ehemaligen Grünen-Landessprecherin Marion Mitsche setzt auf Umwelt, Tierschutz und Gesundheit und macht damit ihrer alten Partei direkte Konkurrenz. Die Abspaltung erfolgte, als Mitsche bei der Grünen-Landesversammlung im Sommer 2017 an unwählbare Stelle auf die Landtagswahlliste gesetzt wurde.

Das BZÖ, vor 13 Jahren von Jörg Haider gegründet, spaltete sich 2009 von der Bundespartei ab und gründete sich 2010 neu. Obmann Helmut Nikel will das politische Erbe Haiders antreten und fünf Prozent der Stimmen erreichen.

Die Liste Verantwortung Erde rund um den Villacher Gemeinderat Sascha Jabali tritt zum ersten Mal an und hofft auf einen Einzug in den Landtag. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen, man hat auch das jüngste Team.

Die KPÖ will mit ihrem Antreten in den Wahlkreisen Klagenfurt, Kärnten Ost und Villach ein Zeichen gegen den Rechtsruck setzen. Sie setzt sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und eine 30-Stunden-Arbeitswoche ein.

Diskussion aller wahlwerbenden Parteien Am 5. Februar diskutierten im Landesstudio Kärnten alle wahlwerbenden Parteien und Gruppen.

Was darf man in der Wahlzelle und was nicht?

Darf man in der Wahlzelle telefonieren? Das ist nicht im Gesetz geregelt. Prinzipiell also schon, wenn man dadurch andere nicht stört - und es der Wahlleiter nicht verbietet.

Darf man seinen ausgefüllten Stimmzettel fotografieren und z. B. auf Facebook oder Twitter posten? Das ist nicht verboten. Das in der Verfassung verankerte Wahlgeheimnis schützt den Wähler davor, dass gegen seinen Willen bekanntwird, wie er abgestimmt hat. Den Stimmzettel eines anderen ohne dessen Zustimmung zu fotografieren und zu posten, wäre also verboten.

Jemand kann aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht selbst ankreuzen. Darf jemand dabei helfen? Ja, blinde, schwer sehbehinderte und gebrechliche Wähler dürfen sich von einer selbst ausgewählten Begleitperson helfen lassen.

Darf man gemeinsam mit dem Partner in die Wahlkabine gehen? Nein, laut Landtagswahlordnung darf „eine Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten werden“. Ausgenommen sind nur Begleitperson für körper- oder sinnesbehinderte Menschen.

Darf man seinen Hund in die Wahlkabine mitnehmen? Das ist im Gesetz nicht verboten. Aber der Wahlleiter könnte es untersagen, wenn dadurch z. B. die Ruhe gestört wird. Denn er hat „für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung“ zu sorgen. Kommt man seinen Anordnungen nicht nach, droht eine Geldstrafe bis zu 218 Euro.

