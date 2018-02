Landtagswahl: Vorwahltag am Freitag

In zwei Wochen steht fest, welche Partei die Landtagswahl in Kärnten gewonnen hat. Bereits diesen Freitag, am 23. Febraur, findet der Vorwahltag statt. In jeder Gemeinde muss ein Wahllokal geöffnet sein.

Wer weder mit Wahlkarte wählen will, noch am 4. März in sein Wahllokal kommen kann, hat bereits diesen Freitag die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Am 23. Februar, dem Vorwahltag muss in jeder Gemeinde ein Wahllokal geöffnet sein - zumindest zwei Stunden lang und auf jeden Fall zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Abend, um möglichst vielen Menschen die Wahl zu ermöglichen.

Wahlberechtigt sind diesmal 434.053 Menschen. Eine Zahl die zeigt, dass Kärnten schrumpft, denn es sind um 6.000 Personen weniger wahlberechtigt als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren.

Wahlkarte bis 28. Februar beantragen

Der Wahlkampf wird zwei Wochen vor der regulären Landtagswahl nun noch intensiver: Zehn Parteien bemühen sich um die Gunst der Wähler. Wer am 4. März nicht persönlich in seinem Wahllokal wählt, kann in seiner Hauptwohnsitzgemeinde eine Wahlkarte beantragen. Schriftlich oder online ist das bis 28. Februar möglich, persönlich noch bis 1. März.

Danach hat man zwei Möglichkeiten, um zu wählen. Per Briefwahl, dazu füllt man die Wahlkarte zu Hause aus und schickt sie per Post an die Bezirkswahlbehörde. Die Adresse ist bereits aufgedruckt, die Wahlkarte muss am 4. März eingelangt sein.

Wer es sich anders überlegt und die Wahlkarte doch nicht mit der Post verschicken will, kann mit der unbenützten Wahlkarte in ein Wahllokal gehen. In jeder Kärntner Gemeinde steht ein Wahllokal auch für Wahlkartenwähler zur Verfügung, die Wahlkarte darf aber erst dort ausgefüllt werden.

Bei Wahlkarten-Verlust ist Stimme verloren

Nicht in jeder Gemeinde besteht die Möglichkeit, die Wahlkarte online zu bestellen. Gar nicht möglich ist es, die Wahlkarte telefonisch zu beantragen. Wer die Wahlkarte verliert, hat damit auch seine Stimme verloren. Denn eine neue Wahlkarte darf nicht ausgestellt werden, sonst könnte eine Person ja zweimal wählen.