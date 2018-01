Weniger Wahlberechtigte als vor fünf Jahren

Zehn Parteien haben sich für die Landtagswahl am 4. März bei der Kärntner Landeswahlbehörde angemeldet. Bis auf die KPÖ kandidieren alle Parteien landesweit. Es gibt um 6.000 Wahlberechtigte weniger als noch bei der Landtagswahl 2013.

434.053 Menschen sind am 4. März wahlberechtigt. Das sind um 6.000 weniger als noch vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl, sagte am Freitag Gerhard Jesernig von der Landeswahlbehörde. Insgesamt haben sich zehn Parteien für die Landtagswahl angemeldet. Bis auf die KPÖ, die im Wahlkreis West nicht antritt, kandidieren alle Parteien landesweit.

Wahlvorschläge werden geprüft

„Jetzt werden die Wahlvorschläge überprüft“, so Jesernig. Kontrolliert werde dabei, ob alle Kandidaten wählbar sind, beispielsweise, ob sie eine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Überprüft werden aber auch die Parteinamen. Am 1. Februar wird dann die Landeswahlbehörde zusammentreten, um die Wahlvorschläge endgültig beschließen.

Auch die Reihenfolge werde bei der Sitzung des Landeswahlbehörde festgelegt, demnach werden zuerst die Parteien, die im Landtag vertreten sind, je nach der Stärke gereiht. Danach folgen die neuen Parteien, so Jesernig. Erst dann können die Stimmzettel für die Wahl gedruckt werden.

Diese Parteien treten am 4. März an

Folgende wahlwerbende Parteien treten am 4. März an: Peter Kaiser – Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), Die Freiheitlichen in Kärnten (FPÖ), Kärntner Volkspartei (ÖVP), Die Grünen – Die Grüne Alternative – Rolf Holub (GRÜNE), Team Kärnten – Liste Köfer (KÖFER), Bündnis Zukunft Kärnten Neu – Liste Helmut Nikel (BZÖ), Liste Verantwortung Erde – Global Denken, Lokal Handeln (ERDE), NEOS und Mein Südkärnten Moja Južna Koroška (NEOS), Liste Fair – Dr. Marion Mitsche (FAIR) und Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke/Levica (KPÖ).

Vorwahltag am 23. Februar

Der Vorwahltag findet am 23. Februar 2018 statt. An diesem Tag ist in jeder Kärntner Gemeinde ein Wahllokal zumindest für zwei Stunden geöffnet. In jedem Fall muss das Wahllokal zwischen 18 und 19 Uhr geöffnet sein. „Dieser Vorwahltag dient für alle, die am 4. März keine Zeit haben oder sich im Urlaub befinden“, so Jesernig.