Wieder heftige Unwetter über Kärnten

Am Montagabend sind wieder heftige Unwetter über Kärnten hinweggezogen. Schwer getroffen wurde diesmal die Gemeinde Feld am See. Dort traten mehrere Bäche über die Ufer, eine Mure verlegte die Millstätter Straße.

Die Feuerwehr Feld am See stand am Montagabend im Dauereinsatz. „Wir hatten acht bis zehn Einsätze gleichzeitig“, so Kommandant Wolfgang Maier am Montagabend. Die heftigen Regenfälle führten dazu, dass mehrere Bäche über die Ufer traten. Teile des Ortes wurden überschwemmt.

Keine Häuser bedroht

Zwischen Erlach und Feld am See verlegte eine Mure die Millstätter Straße. Sie musste gesperrt werden. Der Verkehr musste umgeleitet werden, Häuser seien aber keine bedroht, so die Feuerwehr. Die Helfer mussten aber Keller auspumpen und angeschwemmten Schlamm wegschaufeln.

Die Landeswarn- und Alarmzentrale (LAWZ) hatte erst am Montag vor weiteren Überschwemmungen gewarnt, weil die Böden durch die ständigen Regenfällen durchnässt seien, mehr dazu auch in Keine Verschnaufpause für Feuerwehrleute .