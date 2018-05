Mehrere Überflutungen nach Unwetter

In Teilen Kärntens sind am Samstagabend schwere Unwetter niedergegangen. Im Lavanttal kam es zu Hangrutschen und die Keller von zwei Wohnhäusern wurden überflutet. Personen wurden ersten Informationen nach nicht verletzt.

Bei Unterpreitenegg kam es am Abend durch starke Regenfälle zu einem Hangrutsch. Die Schäden entlang der Packer Straße (B70) wurden laut Feuerwehr Preitenegg im Laufe des Abends behoben.

In Hintertheissenegg in der Gemeinde Preitenegg wurde eine Gemeindestraße unterspült und teilweise weggerissen. Die Keller von zwei Häusern wurden überschwemmt. Laut Einsatzleiter Siegfried Oberländer von der Feuerwehr Preitenegg waren die Häuser am Abend nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar.

Hang droht abzurutschen

In der Nähe drohte laut Feuerwehr ein Hang abzurutschen. Noch am Abend wurde versucht, ihn weitgehend zu sichern. Sonntagfrüh werden die Sicherungs- und Aufräumarbeiten fortgesetzt.

Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) kam es punktuell zu mehreren Unwettereinsetzen, unter anderem wegen überfluteter Keller, wie zum Beispiel in Maria Saal und in Drasendorf bei Klagenfurt. Die Einsatzkräfte konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es laut ersten Informationen nicht.