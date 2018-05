Deutsch-Griffen: Mure verlegt Straßen

Unwetter haben Mittwochnacht die Kärntner Feuerwehren beschäftigt, mehrere Muren sind abgegangen. In Deutsch-Griffen sind zwei Straßen nicht befahrbar, die Aufräumarbeiten dauern an.

Gegen 22.00 Uhr zog eine Gewitterfront über Kärnten. Die Feuerwehren rund um die Gerlitzen hatten in der Nacht viel zu tun, eine Gewitterzelle führte zu mehreren Unwettereisätzen. Betroffen waren Arriach, Himmelberg und Deutsch-Griffen. Mehrere Muren gingen in diesem Bereich ab.

Straßenmeisterei Feldkirchen

In Deutsch-Griffen verlegte eine Mure die Deutsch-Griffner-Straße (L64) und die Kappellerstraße. Die Straßenmeisterei Feldkirchen ist noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, unter anderem muss auch die Rohrleitung unter der Straße vom Schlamm befreit werden. Die Straße ist deswegen noch nicht unbefahrbar, Anrainer müssen großräumig ausweichen. Die Sperre soll voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern.

Straßenmeisterei Feldkirchen

Teuchenstraße war nach Mure gesperrt

Auch in Himmelberg waren mehrere Feuerwehren in der Nacht im Einsatz. Bei einem Seitenweg sei ein sonst kleines Rinnsal zu einem großen Bach geworden, sagte der Arriacher Feuerwehrkommandant Markus Müller.

FF Himmelberg

FF Himmelberg

In Innerteuch ging bei einem Seitenfluss des Teufenbaches eine Mure ab, die den Zufluss zum Teufenbach verlegte. „Dadurch wurde ein Kanal verstopft, der Schlamm kam von oben auf die Straße“, so Müller. Die Teuchenstraße wurde teilweise überschwemmt. Für die Aufräumarbeiten war die Straße bis 2.00 Uhr in der Früh gesperrt.

Kleinräumige, aber starke Gewitter in den Nächten beschäftigen die Kärntner Feuerwehren seit Tagen. Laut Wetterprognosen soll sich dies auch in den nächsten Tagen nicht ändern.