Wieder Unwetteralarm in Kärnten

Seit Tagen sind die Kärntner Feuerwehren im Unwettereinsatz. Auch am Donnerstagnachmittag gab es im Raum Spittal und im Görtschitztal 50 Einsätze nach Gewittern mit Starkregen und Hagel. Es kam zu Überflutungen und Vermurungen.

Kleinräumige, aber starke Gewitter beschäftigen die Kärntner Feuerwehren seit Tagen. Laut Wetterprognosen soll sich dies auch in den nächsten Tagen nicht ändern. In Oberkärnten, vor allem in Gmünd, Seeboden und Spittal, gab es am Donnerstagnachmittag laut Landesalarm- und Warnzentrale bis 18.00 Uhr bereits 50 Einsätze der Feuerwehren.

Unwetter in Spittal Starkregen und Hagelschauer sorgten im Raum Spittal für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Video: Jo Steiner

Es gab Überflutungen und Vermurungen, Häuser waren laut Polizei in Spittal nicht gefährdet. Bäume waren umgestürzt. Die Katschberg Straße (B99) wurde zwischen Seebach und Trebesing gesperrt, ebenso abschnittsweise die Görtschitztal Straße (B92).

Seeboden: Zentimeterdick Schlamm auf Straße

Auch in Seeboden gab es Verkehrsbehinderungen. Die Millstätter Straße (B98) war teilweise zentimeterdick mit Schlamm bedeckt. „Der Boden ist nach dem vielen Regen nicht mehr aufnahmefähig“, sagte Hotelier Gerhard Winkler gegenüber der APA. Deswegen sei auch der Bach über die Ufer getreten.

In Seeboden selbst bildeten sich durch das Unwetter umfangreiche Staus. Betroffen war auch der Raum St. Veit, im Görtschitztal ging ein Hagelunwetter nieder. In der Nacht werden vor allem im Gurktal weitere Unwetter erwartet.

Auch Mittwochnacht mehrere Einsätze

Auch Mittwochnacht haben die Unwetter die Feuerwehren stark beschäftigt. Betroffen waren Deutsch-Griffen, Arriach und Himmelberg, mehrere Muren gingen ab. In Deut-Griffen war die L64 für mehrere Stunden gesperrt. Auch in Himmelberg ging eine Mure ab.

In Innerteuch ging bei einem Seitenfluss des Teufenbaches eine Mure ab, die den Zufluss zum Teufenbach verlegte. Die Teuchenstraße wurde teilweise überschwemmt. Für die Aufräumarbeiten war die Straße bis 2.00 Uhr in der Früh gesperrt.

Besonders von den Unwettern betroffen ist eine Familie in Deutsch-Griffen. Drei Mal in drei Wochen trat der Bach über die Ufer - mehr dazu in Familie zum dritten Mal Opfer der Unwetter. Die zunehmende Verbauung erhöht die Schäden zudem die Schäden bei Unwetter. Die so genannte Bodenversiegelung, etwa durch durch Beton und Asphalt, führt verstärkt zu Überschwemmungen - mehr dazu in Verbauter Boden führt zu Überschwemmungen.