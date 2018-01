Erster Charterflug aus Russland landet

Freitagnachmittag landet die erste Chartermaschine aus Moskau am Klagenfurter Flughafen. Am 6. Jänner kommen die ersten Gäste aus Estland und Lettland. Von diesen neuen Verbindungen erwartet sich der Tourismus 8000 zusätzliche Nächtigungen.

Vor allem die Regionen Nassfeld, Katschberg und Bad Kleinkirchheim profitieren von den Gästen aus Russland. Die Kärnten Werbung ging eine Kooperation mit einem russischen Reiseveranstalter ein, dieser kaufte 450 Betten in Kärntner Schiregionen ein.

Großer Besuch am Airport Klagenfurt

Freitagnachmittag landet der erste Airbus 330 aus Moskau in Klagenfurt. Mit mehr als 230 Passagieren ist das Langstreckenflugzeug ein am Flughafen Klagenfurt ungewöhnlich großer Gast. Erwartet wird der Airbus um 15:20 Uhr, eineinhalb Stunden später hebt er wieder in Richtung Moskau ab.

Wöchentliche Verbindung ins Baltikum

Vier Tage später kommen 160 Gäste aus Estland und Lettland nach Kärnten. Diese Verbindung der Fluglinie Small Planet Airlines ist im Jänner wöchentlich geplant. Laut Kärnten Werbung sind alle Charter Verbindungen ausgebucht. Positiv entwickelt sich die bestehende Easyjet Verbindung zwischen London Gatwick und Klagnenfurt. Sie war bis März geplant und wurde um drei Rotationen bis Mitte April verlängert.

