Flughafen Klagenfurt: Verbindung nach Litauen

Kärnten kann in der kommenden Wintersaison vermehrt mit Gästen aus Russland und den baltischen Staaten rechnen. Neben dem Charterflug aus Moskau wird es noch eine Verbindung aus Litauen geben.

TEZ Tour sei einer der bedeutendsten Reiseveranstalter aus Russland und dem Baltikum, hieß es in einer Aussendung der Kärnten Werbung am Mittwoch. Das Unternehmen habe sich nun entschieden, die Moskauer Charterkette auszuweiten. Beginnend mit der Wintersaison im Jänner 2018 seien wöchentliche Flüge aus Litauen fixiert. Der Flughafen in der litauischen Hauptstadt Vilnius befinde sich im Einzugsgebiet der weiteren baltischen Staaten Estland und Lettland, die ebenfalls von TEZ Tour angeflogen werden.

Insgesamt 450 Betten reserviert

Wie schon für den Moskau-Charterflug liege der Schwerpunkt der Bettenkontingente in den drei Kärntner Tourismusregionen Bad Kleinkirchheim, Katschberg und Nassfeld. Insgesamt seien 250 Betten für den Moskau Charter sowie 200 Betten für den Charter aus Litauen unter Vertrag genommen worden.

Mit einem Plus von über fünf Prozent habe sich die Bilanz bei den Übernachtungen russischer Gäste in Kärnten wieder stabilisiert, sagte der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Christian Kresse. Die neue Verbindung sei ein weiterer Schritt zur „Internationalisierung des Kärntner Tourismus“, sagte Kresse.

