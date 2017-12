Charterflüge aus Moskau und Baltikum

Am 2. Jänner wird der erste neue Charterflug aus Moskau auf dem Klagenfurter Flughafen landen, am 6. Jänner dann Flüge aus Estland und Lettland. Außerdem will Easyjet die Klagenfurt-London-Verbindung bis April verlängern.

In einer Aussendung von Wirtschaftslandesrat Christian Benger (ÖVP) hieß es am Freitag, die Kärntner Betriebe hätten mit Gästen aus Russland schon Erfahrung, es musste aber der Markt nach Jahren neu aufgebaut werden. Man rechnet für diesen Winter mit 8.000 zusätzlichen Nächtigungen aus Russland und den baltischen Staaten. Bei beiden, den Moskau-Flügen wie jenen aus Vilnius (Litauen), handelt es sich um Charterketten, die im Jänner 2018 einmal pro Woche nach Kärnten fliegen.

Plus von fünf Prozent bei russischen Gästen

Dazu gibt es eine Kooperation mit dem Reiseveranstalter TEZ Tour. „Mit einem Plus von über fünf Prozent hat sich die Bilanz bei den Übernachtungen russischer Gäste in Kärnten wieder stabilisiert“, sagt der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Christian Kresse. Mit der Zusammenarbeit mit TEZ Tour konnte man die Bekanntheit Kärntens als Winter-Urlaubsdestination steigern.

Der Reiseveranstalter hat rund 450 Betten in Skiregionen wie dem Nassfeld, Katschberg oder Bad Kleinkirchheim eingekauft. Wichtig bei der Auswahl der Skigebiete war sowohl die breite Kategoriepalette an Unterkünften (von Pensionen, Appartements bis Vier- und Fünftstern-Hotels) in größeren Skigebieten mit entsprechender Winterinfrastruktur als auch die leichte Mobilität und Erreichbarkeit vor Ort.

Es fliegen IFly und Small Planet Airlines

Die Gäste kommen mit der Fluglinie IFly. Aus Vilnius bringt Small Planet Airlines ab 6. Jänner wöchentlich 160 Passagiere bis Ende Jänner. Zusätzlich zum Charterangebot werden die Tez-Tour-Gäste im Laufe der Saison mit den wöchentlichen Linienflügen der Fluglinie S7 über Salzburg nach Kärnten gebracht, so die Aussendung. „Die Marketingkooperation mit dem Reiseveranstalter Tez Tour entspricht der strategischen Entwicklung und Ausrichtung der Kärnten Werbung, die Internationalisierung der Gästestruktur und die Neukundengewinnung weiter zu forcieren“, sagte Kresse.

Auch Easyjet wird seine Verbindung Gatwick – Klagenfurt auf Grund der guten Auslastungszahlen bis 14. April 2018 verlängern und um drei Rotationen aufstocken. Ursprünglich war der Flugplan bis 24. März 2018 ausgelegt, wurde dann schon in den April verlängert und sieht jetzt die Flüge bis Mitte April vor.