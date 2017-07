Wohlwollendes Feedback für „Hysteria“

Am dritten und letzten Lesetag der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur bekam der Deutsche Eckhart Nickel mit „Hysteria“ Jury-Lob, der Text der Schweizerin Gianna Molinari spaltete die Jury. Derzeit wird der Text der Südtirolerin Maxi Obexer analysiert.

Am letzten Lesetag trat als erster Autor Eckhart Nickel auf die Bühne. Er wurde 1966 in Frankfurt am Main geboren und lebt in Frankfurt am Main. Er las auf Einladung von Michael Wiederstein seinen Text „Hysteria“ - mehr dazu in Text Eckhart Nickel. Darin wird geschildert, wie der Protagonist Bergheim einen eigenartigen Farbwechsel bei den am Markt verkauften Himbeeren feststellt.

ORF/Johannes Puch

Als er bei der „Kooperative Sommerfrische“ der Sache auf den Grund gehen will, wird er freundlich empfangen, nur um danach auch am eigenen Körper unheimliche Veränderungen festzustellen. Folgt man dem Titel, scheinen die unerklärlichen Vorgänge weniger mit fantastischen Elementen zu tun haben als mit Wahrnehmungsstörungen auf subjektiver Ebene. Die Jury zeigte sich größtenteils wohlwollend, jedoch nicht einstimmig - mehr dazu in Jurydiskussion Eckhart Nickel.

Molinari-Text spaltete Jury

Nach Nickel las Gianna Molinari, 1988 geboren studierte sie Literarisches Schreiben. Sie wurde von Hildegard E. Keller für den Bewerb vorgeschlagen und brachte ihren Text „Loses Mappe“ mit - mehr dazu in Text Gianna Molinari. Darin hat der Wachmann Lose einen Menschen vom Himmel fallen gesehen, ohne ihn als Menschen wahrgenommen zu haben. In Wahrheit handelt es sich um einen Flüchtling, der sich im Fahrwerk eines Flugzeuges versteckt hatte.

Von dadurch verursachten Selbstzweifeln getrieben, legt der Hauptdarsteller der Geschichte eine Mappe an, in der er alles über diesen Vorfall sammelt und die er auch der Ich-Erzählerin, ebenfalls Wachdienstbeauftragte, zeigt. Dies ist die Grundlage, die es dem Text ermöglicht, den Tod, die Bedeutung der Erinnerung an Tote, aber auch Probleme der Arbeitswelt zu thematisieren. Die Juroren waren gespalten bei der Beurteilung - mehr dazu in Jurydiskussion Gianna Molinari.

ORF/Johannes Puch

„Europas längster Sommer“

Maxi Obexer erblickte 1970 in Brixen (Südtirol/Italien) das Licht der Welt, sie lebt in Berlin und wurde von Meike Feßmann nach Klagenfurt geholt, um ihren Text „Europas längster Sommer“ zu präsentieren - mehr dazu in Text Maxi Obexer TEXT.

ORF

Urs Mannhart ist der letzte Autor, der bei den 41. Tagen der deutschsprachigen Literatur an den Start geht. Er wurde 1975 in Rohrbach geboren, lebt in Madiswil und folgte der Einladung von Michael Wiederstein. „Ein Bier im Banja“ lautet der Titel seines Textes - mehr dazu in Text Urs Mannhart.

zurück von weiter

Publikum kann wieder abstimmen

Ab 15.00 Uhr wird das Publikumsvoting freigeschaltet. Bis 20.00 Uhr kann jeder für seinen Autor stimmen, Voraussetzung für die Gültigkeit der Stimme ist eine schriftliche Begründung. Der Gewinner des BKS-Publikumspreis erhält ein Stadtschreiberstipendium der Stadt Klagenfurt, dotiert mit 5.000 Euro.

Preisvergabe am Sonntag

Am Sonntag werden von den sieben Juroren die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der erstmals vergebene Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro) sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Sharon Dodua Otoo den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Mehrere Favoriten

Große Chancen bei der Preisverleihung am Sonntag dürfen sich John Wray und Ferdinand Schmalz ausrechnen, auch Karin Peschka, Verena Dürr und Jackie Thomae sind nach dem zweiten Lesetag der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur noch nicht ganz aus dem Rennen - mehr dazu in Schmalz’sches „Rehragout“ mundete Jury.

John Wray fiel am ersten Lesetag besonders positiv auf. Auch Karin Peschka schnitt nicht schlecht ab, durchwachsenes Jury-Feedback gab es für Noemi Schneider und Daniel Goetsch. Björn Treber fiel durch - mehr dazu in TddL: Wray Favorit am ersten Lesetag.

Der Eröffnungsabend am Mittwoch war von sphärischen Klängen und einer gesellschaftskritischen „Klagenfurter Rede zur Literatur“ über die Rolle der Literatur geprägt - mehr dazu TddL: Jonke-Klänge und Gesellschaftskritik.