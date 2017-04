Rasche Termine in privater MRT-Praxis

Derzeit warten Patieten bis zu sieben Wochen auf eine Magnetresonanztomographie. Die Krankenkasse will die Wartezeiten auf zehn Tage verkürzen. In Klagenfurt bietet die erste rein private MRT-Ordination Termine innerhalb von 24 Stunden an.

Sie ist gerade einmal drei Wochen alt und wirbt bereits damit, Klagenfurts schnellste MRT-Praxis zu sein. Wer den Weg in die private Ordination von Stefan Celedin und Daphne Breitenhuber findet, dem wird ein Termin noch am gleichen oder nächsten Tag versprochen.

Durch seine Berufserfahrungen als Radiologe bekam Stefan Celedin mit, wie wichtig zeitgerechte Befunde sein können: „Ich musste oft miterleben, wie verzweifelt Patienten sind, wenn sie das Gefühl haben, dass sie diese Untersuchung nicht rechtzeitig bekommen. Wir haben die Möglichkeit, das Problem zu lösen und den Patienten anzubieten, dass sie fast auf Wunsch - innerhalb von 24 Stunden - eine Untersuchung bekommen und dass dann ihre weitere Behandlung geplant werden kann.“

Rasche Abklärung für viele Patienten essentiell

Rund 200 Euro kostet hier eine MRT-Standarduntersuchung. Das nehmen viele in Kauf. Unter den Patienten, die bisher hierher kamen waren viele, die eine rasche Abklärung ihres Gesundheitszustandes dringend notwendig hatten, sagte Celedin.

„Es sind Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen, die diese rasch und möglichst gezielt behandelt haben wollen. Auch viele Krebspatienten sind unter unseren Kunden, die rasch wissen wollen, wie ihre Behandlung weiter geht, damit die klinischen Kollegen auf Basis unserer Befunde weiterarbeiten können.“

Ohne Deckelung künftig überall kürzere Wartezeiten

Jene Patienten, die sich eine solche private Untersuchung nicht leisten können, müssen sich derzeit bis zu 28 Tage gedulden, bis sie in einem jener fünf MRT-Insitute, mit denen die Krankenkassen Verträge haben, einen Termin bekommen. Die Wartezeiten könnten sich bald verkürzen. Ab 2018 soll es keine Deckelung von Kassenleistungen mehr geben. Helgard Kerschbaumer, Bereichsleiterin der Kärntner Gebeitskrankenkasse, sagt, es sei vorgesehen, dass die Wartezeit auf MR-Untersuchungen nicht länger als 20 Arbeitstage und auf CT-Untersuchungen nicht länger als zehn Arbeitstage betragen darf.

„Für ein Not-MR muss ein sofortiger Termin angeboten werden und für Akut-Fälle ein Termin innerhalb von fünf Arbeitstagen“, so Kerschbaumer. Künftig soll auch ausgeschlosen sein, dass privat zahlende Patienten vorgezogen werden. Dies sei bisher oft der Fall gewesen und komme - laut Kritikern - einem Schritt zu einer Zwei-Klassen-Medizin gleich.

