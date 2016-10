Hypo-Prozess Monarola: Drei Schuldsprüche

Im Hypo-Prozess zum Fall Monarola sind die drei Angeklagten schuldig gesprochen worden. Es geht um Untreue gegenüber der Hypo im Rahmen eines kroatischen Immobiliengeschäfts. Der Verbleib von rund 750.000 Euro sei laut Richterin ungeklärt.

Ex-Hypo-Vorstand Josef Kircher wurde zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, davon sieben Monate unbedingt. Er muss aber nicht in Haft, weil er in einem anderen Verfahren schon acht Monate abgesessen hatte. Die beiden angeklagten Geschäftsleute wurden zu je sechs Monaten unbedingter Haft verurteilt. Richterin Sabine Roßmann sagte, die Angeklagten hätten hochgradig organisiert gehandelt, sie glaube keinem der drei. Der Tatbestand der Untreue sei bei allen erfüllt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Der Prozess war im Sommer schon kurz vor dem Abschluss, als die Verhandlung plötzlich platzte: Anwalt Richard Soyer, der Ex-Hypo-Vorstand Josef Kircher vertrat, wurde vorgeworfen, einen Mitangeklagten dazu bewegen zu wollen, seine Aussage zu ändern - mehr dazu in Hypo-Prozess: Ermittlungen gegen Verteidiger (kaernten.ORF.at; 18.8.2016).

„Nur kleinem Kreis bekannt“

Laut Staatsanwalt Norbert Ladinig zeige der Fall Monarola einen Sumpf, bei dem es um Scheinrechnungen und Scheinverträge ging. Auch im Vorstand, sogar im Aufsichtsrat der Hypo, so der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag am Vormittag, sei von „steuerschonendem“ und „steuerneutralem“ Handeln die Rede gewesen. Die Gesellschaft Monarola sei nur einem sehr kleinen Kreis in der Hypo bekannt gewesen, sagte Ladinig.

Der Prozess Monarola In dem Prozess zur Causa Monarola sind neben Kircher zwei Kärntner Geschäftsleute angeklagt. Sie sollen im Sommer 2007 gemeinsam mit Kircher 1,7 Mio. Euro in drei Tranchen im Geldkoffer von der Hypo Liechtenstein nach Klagenfurt transportiert und einen Teil davon in die eigene Tasche gesteckt haben. 630.000 Euro sollen als Schmiergeld für kroatische Politiker verwendet worden sein, um die Umwidmung eines Grundstücks auf der kroatischen Insel Pag zu erreichen.

Anwalt Kirchers: Keinen Cent genommen

Der frühere Hypo-Vorstand Kircher habe die Eröffnung eines Kontos vorbereitet, sei mit seinen in Kroatien häufig tätigen Geschäftspartnern nach Liechtenstein geflogen und habe dort sofort Geld für sich und seine Geschäftspartner abgehoben. Staatsanwalt Ladinig sagte in gewohnt klarer Sprache zu den Schöffen: „Gehen Sie einmal zu Ihrer Hausbank, eröffnen Sie ein neues Konto, das flach ist, auf dem kein Netsch, also kein Euro drauf ist und versuchen Sie, einen sechsstelligen Betrag zu beheben.“ Ladinig sagte zu den Schöffen, er würde sich für die Antwort der Bank interessieren.

So jedenfalls seien die drei Angeklagten vorgegangen. Kurz vor Mittag begann Kirchers Anwalt mit seinem Plädoyer. Er erklärte, Kircher habe mit seinem Geständnis in einem früheren Hypo-Verfahren eine Mauer aufgebrochen und auch diesmal habe er sich schuldig bekannt, sich zu wenig um die Details des Grundstücksdeals in Kroatien gekümmert zu haben. Er selbst habe keinen Cent genommen, so Kircher in seinem Geständnis in einer früheren Hauptverhandlung.

Auch die beiden Mitangeklagten bekannten sich bereits im Frühsommer schuldig. Über die gesamte entstandene Schadenssumme liegt aber kein Geständnis vor.

