Grundverkauf für UKH-Übersiedlung beschlossen

Die Übersiedelung des Klagenfurter Unfallkrankenhauses (UKH) auf das Gelände des Klinikums Klagenfurt rückt näher. Im Aufsichtsrat der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) wurde am Montag der Grundstücksverkauf beschlossen.

Das Klagenfurter Unfallkrankenhauses (UKH) wird von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) betrieben, die Übersiedlung des UKH auf das Gelände des Klinikum Klagenfurt ist seit Jahren in Planung. Am Montag scheint man der Realisierung einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Im KABEG-Aufsichtsrat, in dessen erster Sitzung nach der Landtagswahl, wurde dem Grundstücksverkauf „Chirurgie Ost“ zugestimmt. 1,8 Millionen Euro werden die knapp 14.000 Quadratmeter einbringen. Die letzte Entscheidung liegt bei der größten Kritikerin der AUVA, FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein.

Das UKH soll in das jetzige Gebäude Chirurgie Ost einziehen. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Verlegung des Unfallkrankenhaus 2022 abgeschlossen sein. Auch von der AUVA gibt es einen Vorstandsbeschluss für den Grundstückskauf - mit dem Ziel - Vorteile für Patienten und Betreiber zu schaffen. Der Mitarbeiterstand soll sowohl in der KABEG als auch bei der AUVA erhalten bleiben, hieß es.

