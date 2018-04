Laut Biologen Wildfütterung nicht nötig

Der Wiener Tierschutzverein ist mit Fotos von verhungerten Rehen und Hirschen an die Öffentlichkeit gegangen, es ist die Rede von bewusst ausgesetzter Fütterung. Laut Biologen sei eine Fütterung gar nicht unbedingt nötig.

Es ist ein Teufelskreis, wenn es um die Wildtierfütterung geht. Wird das Wild gefüttert, darf es in den Futterzonen per Gesetz auch nicht erlegt werden, die Population erhöht sich und hemmt die natürlich Auslese. Das Wild wird aktiver und braucht noch mehr Futter. Finden die Tiere in der Höhe kein Futter mehr, wandern sie ins Tal und drängen plötzlich ins besiedelte Gebiet. Sie suchen Bauernhöfe heim und fressen dort gelagerte Silage.

Spezielle Genehmigung nötig

In Kärnten ist eine Fütterung nur nach vorhergehender Genehmigung durch die Behörde aber nur in Notsituationen erlaubt. Etwa dann, wenn die Tiere wegen eines strengen Winters kein Futter mehr finden. Nach Ansicht des Wildbiologen Thomas Huber ist eine Zufütterung auch nicht unbedingt notwendig: „Aus biologischer Sicht muss man sagen, dass der Winter auch ein biologischer Faktor ist. Dass es niemals gelingen wird, jedes Wild zu füttern und dass es auch nicht sein muss, ist auch ein Faktum.“

Dass die Fütterung aber dazu diene, dass die Jäger mit guten und großen Trophäen nach Hause kommen, stimme nicht mehr, sagt Landesjägermeister Ferdinand Gorton: „Das war sicher irgendwann einmal vor Jahrzehnten der Fall, man geht heute moderne Wege. Die Fütterung ist eine Lenkungsfütterung und eine Notfütterung.“

Heuer besonders viel Fallwild

Mit Lenkungsfütterung können die Tiere etwa aus Schutzzonen oder Jungwälder gelockt werden, um Schäden in der Forstwirtschaft einzudämmen und zu vermeiden. In dieser Wintersaison gab es laut Kärntner Jägerschaft besonders viel Fallwild, vergleichbar etwa mit dem harten Winter 2008.

