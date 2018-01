Lockere Radmuttern: Kein Vorsatz

Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger bestätigt, was von der Polizei bereits vermutet worden war: Eine vorsätzliche Lockerung der Radmuttern an einem Schulbus in Obervellach kann ausgeschlossen werden.

Beim Bus hatte sich bei der Fahrt von Mallnitz nach Obervellach ein Zwillingsrad gelöst. Die Polizei war zunächst von unbekannten Tätern ausgegangen, die die Radmuttern gelöst hatten, mehr dazu in Radmuttern gelockert - Bus verlor Rad, recht bald aber richtig vermutet, dass sich die Radmuttern durch die Montage von Schneeketten gelöst haben könnten.

ORF

Gutachter: Schneeketten lockerten Radmuttern

Das hat sich nun durch das Ergebnis des gerichtlich beeideten Sachverständigengutachtens bestätigt. Konkret sei es durch die vermehrte Verwendung von Schneeketten auf aperer Fahrbahn in den letzten Wochen und wegen des technischen Zustands der linken Felge zur Lockerung der Radbolzen gekommen. Nach Vorliegen des schriftlichen Gutachtens wird das Ergebnis der Staatsanwaltschaft Klagenfurt übermittelt. Weitere Erhebungen werden geführt.

