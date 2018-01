Mädchen bei Rodelunfall verletzt

Ein acht Jahre altes Mädchen ist Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit einer Rodel im Bezirk Spittal verletzt worden. Das Mädchen musste in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Das acht Jahre alte Urlauberkind aus Schwerten in Deutschland fuhr mit der Rodel einen Hang in Millstatt hinunter. Laut Polizei konnte das Mädchen bei einer Fahrt nicht mehr bremsen und stürzte auf einer steilen Böschung von der Rodel. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

