Immer mehr Autos auf Kärntens Straßen

In Kärnten hat seit dem Jahr 2005 die Zahl der Autos rund 25 Mal so stark zugenommen wie die Bevölkerung. Zudem sitzen immer weniger Insassen in den Autos. Das zeigen aktuelle Ergebnisse des Verkehrsclub Österreich.

Bereits 353.000 Pkw gibt es in Kärnten. Aneinandergereiht ergeben die Autos stehend eine rund 1.800 Kilometer lange Autokolonne, das entspricht fast der Distanz von Klagenfurt nach Berlin und wieder retour. Nebeneinander geparkt benötigen Kärntens Auto eine Fläche von rund 700 Fußballfeldern.

Mehr Autos, weniger Insassen

Seit dem Jahr 2005 nahm die Autoflotte in Kärnten um rund 50.000 Pkw zu. Die Anzahl hätte rund 25 Mal so stark zugenommen wie die Bevölkerung, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dafür sitzen jetzt weniger Personen in einem Auto als noch vor mehr als 25 Jahren. Im Jahr 1990 saßen in 100 Pkw noch 140 Personen, heute sind es 115 Personen.

Der VCÖ forderte am Freitag in einer Aussendung angesichts dieser Zahlen von der künftigen Bundesregierung ein Carsharing-Gesetz nach deutschem Vorbild. Darin ist bundesweit geregelt, dass reservierte Stellplätze im öffentlichen Straßenraum für Carsharing eingerichtet werden können.

Dieselverbrauch in Kärnten höher

Negativ für die Umwelt sei zudem, so der VCÖ, dass der Spritverbrauch seit dem Jahr 2005 kaum gesunken ist, insbesondere bei den Diesel-Pkw. Laut Statistik Austria verbrauchten die Diesel-Pkw der Kärntner Haushalte im Schnitt 6,8 Liter pro 100 Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch im Jahr 2016 lag bei 6,6 Liter.

Links: