Trickdiebinnen schlagen wieder zu

Jene Trickdiebinnen aus Rumänien, gegen die die Polizei bereits seit Wochen ermittelt, haben in Kärnten neuerlich zugeschlagen. Diesmal ist ein 74 Jahre alter Mann aus Pörtschach auf eine der beiden Frauen hereingefallen.

Es ist bereits der fünfte angezeigte Fall gegen die beiden Trickdiebinnen, den die Polizei bearbeiten muss. Bei den Diebstählen gehen die beiden Frauen, 30 und 25 Jahre alt, meist nach demselben Schema vor. Sie lenken ihre Opfer mit einer Umarmung oder mit der Bitte um ein Glas Wasser ab und stehlen dabei unbemerkt Schmuck oder Bargeld.

Pensionisten hunderte Euro gestohlen

Ihrem Vorgehen blieben die beiden Trickdiebinnen auch beim gestrigen Diebstahl treu. Nachdem ein 74-Jährige Mann auf dem Parkplatz in Pörtschach einer der Frauen einen Euro aus der Geldtasche gegeben hatte, wurde er von der Täterin umarmt, dabei stahl sie dem Mann unbemerkt mehrere hundert Euro. Das Opfer zeigte den Fall an. Bei der Polizei konnte der Mann die beiden Rumäninnen auf jenen Lichtbildern, identifizieren, die bereits Anfang November durch die Medien gingen.

Landespolizeidirektion Kärnten

Kärntenweit aktiv

Laut Polizei waren die beiden Frauen mit der Masche in den vergangenen Monaten auch in Dellach im Gailtal, in Kötschach-Mauthen, in Gmünd und in Villach aktiv. Die Frauen sind zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Erst wenn sich weitere Opfer melden und damit eine Gewerbsmäßigkeit nachweisbar ist, kann die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die Frauen erteilen, heißt es von der Polizei.

