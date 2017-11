Trickdiebinnen gefasst: Polizei sucht Opfer

Nachdem zwei Rumäninnen, im Alter von 25 und 30 Jahren, als Trickdiebinnen ausgeforscht worden sind, ersucht die Polizei nun weitere Opfer, sich zu melden. Die Täterinnen bestahlen ihre Opfer auf offener Straße oder während eines Besuchs an der Haustüre.

Die am Donnerstag ausgeforschten Täterinnen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass ihnen noch zahlreiche weitere Taten zugeordnet werden können. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Frauen, 25 und 30 Jahre alt und zwei Männer. Alle kommen aus Rumänien.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, schlugen die mutmaßlichen Täterinnen schon am Donnerstagvormittag in Villach zu. Die beiden Frauen sprachen eine 76 Jahre Villacherin auf offener Straße an und umarmten sie. Dabei stahlen die beiden Frauen der Pensionistin eine Goldhalskette mit Kreuzanhänger im Wert von mehreren hundert Euro. Die Pensionistin konnte die beiden Täterinnen mittlerweile auf Lichtbildern wiedererkennen.

Landespolizeidirektion Kärnten

Donnerstag: Täterinnen schlugen drei Mal zu

Zwei Stunden nach dem Diebstahl der Goldkette versuchten die beiden Frauen offenbar in einem Altenheim im Bezirk Spittal an der Drau eine 83 Jahre alte Pensionistin zu bestehlen. Sie läuteten bei der Wohnung der Frau an. Als die Pensionistin öffnete, zeigte die 30-Jährige einen Zettel vor, mit dem sie um ein Glas Wasser bat. In der Wohnung lenkten sie die Pensionistin dann ab, während die jüngere Frau die Wohnung durchsuchte. Die 83-Jährige konnte die beiden Frauen jedoch dazu bewegen, dass sie die Wohnung wieder verließen. Gestohlen wurde nichts, weil die Pensionistin keine Wertgegenstände in der Wohnung hatte. Sie konnte die Täterinnen auf Fotos wieder erkennen.

Die Täterinnen traten dann am Nachmittag in Dellach an der Gail wieder in Erscheinung. Die 30 Jahre alte Rumänin bestahl einen 78 Jahre alten Pensionisten auf einem Parkplatz und flüchtete dann mit ihren Komplizen - mehr dazu in Mutmaßliche Trickdiebe geschnappt. Die 30 Jahre alte Rumänin wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

Täter ließen sich von Festnahme nicht abschrecken

Dass sie von der Polizei erkannt wurden, schreckte die Täter offenbar nicht von weiteren Taten ab. Bereits am nächsten Tag, am Freitag, sprach die jüngere Täterin einen 73 Jahre alten Pensionisten auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Gmünd im Bezirk Spittal an der Drau an. Sie bat den Mann um eine Spende und wollte, dass er sich handschriftlich in eine Spendenliste einträgt. Dabei stahl sie ihm mehrere hundert Euro aus der Brieftasche.

Nachdem der Pensionist merkte, dass er bestohlen worden war, erstattete er Anzeige. Die Beamten zeigten dem Mann ein Lichtbild der mutmaßlichen Täterinnen. Der Pensionist erkannte die 25 Jahre alte Rumänin als jene, die ihn bestohlen hatte.

Schon im Frühjahr Vorfall im Wohnheim

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Frauen in dem Wohnheim bereits im Frühjahr 2017 bei einer 90 Jahre alten Pensionistin waren. Auch damals läuteten die Rumäninnen und verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Die Ältere lenkte das Opfer ab und die jüngere Frau durchsuchte die Wohnung. Die Pensionistin konnte die beiden erst zum Verlassen der Wohnung bewegen, nachdem sie ihnen zehn Euro gegeben hatte. Auch sie erkannte die Frauen auf den ihr vorgelegten Lichtbildern eindeutig wieder.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ. Die Polizei hofft nun auf Hinweise der Bevölkerung. Es wird auch damit gerechnet, dass noch ähnlich gelagerte Fälle gemeldet werden.