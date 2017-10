Airbags an Laternen für Smartphone-Zombies

„Schau auf dich und nicht aufs Handy“ lautet der Titel einer Aktion des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Airbags an Laternen sollen Fußgänger schützen, die wegen ihres Smartphones vom Verkehr nichts mehr mitbekommen, so genannte „Smombies“.

Hans Guck-in-die-Luft im Struwwelpeterbuch hat es vorgemacht, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst, wohin man geht. Hans landete in einem Fluss und wird triefend nass gerettet. Im Straßenverkehr kann es allerdings tödlich enden, wenn man sich nicht auf seine Umgebung konzentriert, sagt Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Neudeutsch heißt der Hans heute „Smombie“, ein Smartphone-Zombie, der nichts mehr von seiner Umwelt mitbekommt.

Ablenkung als Unfallursache

Allein in Kärnten seien laut Kaulich rund 28 Prozent der Fußgänger beim Überqueren der Straße abgelenkt. „Das spiegelt sich natürlich auch in den Unfallzahlen wider. Allein im Jahr 2016 hat es rund 100 teils schwere Unfälle gegeben, bei denen die Fußgänger im Straßenverkehr abgelenkt waren“, so Kaulich.

Um Fußgänger über die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen, befestigte das Kuratorium für Verkehrssicherheit nun auch in Klagenfurt Airbags mit der Aufschrift „Schau auf dich, schau nicht aufs Handy“ an Laternen in der Innenstadt. Die Aktion wurde im Rahmen der Initiative „Sicheres Kärnten“ umgesetzt.

Ablenkung hat viele Ursachen

Das Smartphone zählt zu den häufigsten Ablenkungsmöglichkeiten im Straßenverkehr. Aktuelle Beobachtungen zeigen, dass jeder neunte Fußgänger in Kärnten durch das Mobiltelefon abgelenkt ist. Es ist allerdings nicht nur das Handy alleine, dass die Konzentration vom Straßenverkehr ablenkt: „Es ist eben auch das Musikhören oder einfach, wenn man vertieft in ein Gespräch ist, das zu Ablenkung führen kann“, so Kaulich. Die Ablenkungsursachen sind vielfältig.

Das gleiche gelte auch beim Autofahren, sagt Kaulich. Denn viele Verkehrsunfälle lassen sich vermeiden, wenn man nicht mit dem Handy in der Hand telefoniert, etwas isst, sich schminkt oder sich sonst vom Autofahren ablenken lasse.

