Schulskikurse nach wie vor beliebt

Obwohl das Land die finanzielle Unterstützung für Schulskikurse im Vorjahr gestrichen hat, ist die Nachfrage in den Kärntner Schulen nach wie vor groß. Im Vorjahr haben mehr als 9.000 Schüler das Angebot genutzt.

In den kommenden Wochen können Kärntens Schulen wieder ihre Anmeldungen für die Skikurstage bekanntgeben. Je nach Schulstufe, können bis zu fünf Skierlebenistage in Anspruch genommen werden. Obwohl die Schikarten nicht mehr gratis sind, haben die Skitage kaum an Attraktivität verloren, mehr dazu auch in Schulskikurse: Liftkarten nicht mehr gratis. Im Vorjahr wurden durch diese Aktion 9.300 Schülerinnen und Schüler auf den Kärntner Pisten gezählt. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 haben 4.000 Schülerinnen und Schüler vom Angebot des Gratis-Schulskikurses profitiert.

Anmeldefrist endet im Dezember

Die Anmeldefrist für Schulskikurse, die für Kinder und Jugendliche angeboten werden, endet im Dezember. Volksschulkinder werden in der dritten Jännerwoche zu einem Gratisskitag auf Kärntens Pisten eingeladen. Finanziert wird diese Aktion von den Kärntner Seilbahnbetreibern.

Nächtigungen müssen in Kärnten sein

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit für Volksschulen, ihre Skitage auf drei Tage auszuweiten, dann müssen die Eltern in Summe 12 Euro zahlen. Für Kinder ab der 5. Schulstufe kosten die Schikarten für fünf aufeinanderfolgende Tage 37,50 Euro. Einzige Auflage: Die Kinder und Jugendliche müssen auch in einem Kärntner Quartier nächtigen und auf heimischen Pisten Skifahren.

Förderung in der Höhe von einer Million Euro

Die Kärntner Seilbahnwirtschaft finanziert die Schulskikurs-Aktion mit knapp einer Million Euro, es sei eine Verpflichtung den zukünftigen Kunden gegenüber, mit diesen Schitagen die Kinder und Jugendlichen fürs Schifahren zu begeistern, so die Verantwortlichen der Kärntner Seilbahnen. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2007 haben mehr als 80.000 Schülerinnen und Schüler diese Skitage in Anspruch genommen.

