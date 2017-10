Männliche Hospizbegleiter gesucht

In Kärnten gibt es seit 20 Jahren die Hospizbewegung. 649 schwerstkranke Menschen und deren Angehörige wurden im Vorjahr von den 171 ehren amtlichen Begleitern in ganz Kärnten betreut. Verstärkung ist jederzeit willkommen - vor allem männliche Begleiter sind sehr gefragt.

Zeit und Aufmerksamkeit schenken - so definieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizbewegung ihre Aufgabe. 17.000 Stunden Zeit waren das konkret im Jahr 2016. Seit heuer werden auch schwerstkranke Kinder und Jugendliche und deren Angehörige betreut.

Hospizbewegung Kärnten Die Hospizbewegung Kärnten ist ein Verein der Diakonie De La Tour. 1997 wurde Kärntens erste Hospizorganisation - als unabhängiger und überkonfessioneller Verein - gegründet.

Das eigens eingführte Hospizteam für Kinder und Jugendliche kann von Familien angefordert werden. Geplant ist auch eine Sterbebegleitung in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Mehr männliche Begleiter gesucht

Aktuelle Studien belegen, dass in Kärnten der Bedarf an Hospiz hoch ist. So werden laufend neue Begleiter gesucht. Zu 95 Prozent gehören Frauen den Hospizteams an. Dabei wären ausdrücklich mehr Männer erwünscht, so Doris Scheiring, Pädagogische Leiterin der Hospizbewegung Kärnten.

„Wenn ein Mann oft über einen längeren Zeitraum schwer krank ist ist er die meiste Zeit über von Frauen umgeben - von der Ehefrau, der Hauskrankenhilfe. Es tut ihm gut, ein Männergespräch zu führen, männliche Energie zu spüren und sich auszutauschen“, sagt Scheiring. Schon im November beginnt der nächste Hospiz-Grundkurs.

