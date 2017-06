Unwetter und Sturmböen: Bäume entwurzelt

Wieder hat ein Unwetter für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Besonders betroffen war der Bereich zwischen Feldkirchen und Völkermarkt. In Klagenfurt wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Verletzt wurde niemand.

Die Gewitterfront zog am frühen Abend mit Starkregen und heftigem Wind über Kärnten hinweg. Das Unwetter dauerte nur kurz, hinterließ aber teils großen Schaden.

ORF

Klagenfurt: Unwetter kam in kürzester Zeit

Sämtliche Feuerwehren rund um die Stadt waren im Einsatz, sagte Einsatzleiter Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. "Das Wetter kam von einer Minute auf die andere. Laufend gab es neue Einsätze. Bäume stürzten auf Straßen, Dächer und auf Autos, es gab auch Vermurungen.

ORF

Tarviserstraße: Bäume liegen kreuz und quer

Besonders traf es den Stadtteil Sankt Martin. Lukas Arnold, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Martin: „Im Gebiet rund um den Kalvarienberg und St. Martin haben wir massivste Schäden an den Bäumen. Auf der Tarviserstraße entlang des Lendkanals liegen die Bäume kreuz und quer, wir versuchen einfach nur, einen Einsatz nach dem anderen abzuarbeiten.“

ORF

Vermurungen im Norden von Klagenfurt

Im Norden von Klagenfurt kam es auf der Josef-Sablatnig-Straße zu Vermurungen. Anrainer Markus Pibal: „Kurz nachdem es so extrem zu regnen begonnen hat, kam auch schon ein Wasserschwall mit Schlamm auf mein Grundstück zu. Das war wie ein Sturzbach, das kennt man sonst nur aus den Bergen. Das Haus haben wir gerade noch retten können. Wir haben den Keller mit Absperrungen geschützt, das wäre sonst ein katastrophaler Schaden gewesen.“

ORF

Massive Schäden zu befürchten

Bis in die Nacht waren die Feuerwehren in der ganzen Stadt mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das genaue Schadensausmaß kann wohl erst in den kommenden Tagen beziffert werden. Für Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr stand aber schon in der Nacht fest, dass es durch den Sturm und die Wassermassen zu sehr massiven Schäden gekommen ist.

ORF

Schwere Unwetter erst vor wenigen Wochen

Erst Ende Mai gingen über Kärnten schwere Unwetter nieder. Betroffen war damals besonders der Raum Villach - mehr dazu in Nach Hagelunwetter wird weiter aufgeräumt. Mitte Mai kam es in Griffen zu schweren Unwetern - mehr dazu in Regen und Hagel: Häuser überschwemmt.