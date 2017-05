Neuerliche Betriebsversammlung

Das Pflegepersonal in den Landeskrankenanstalten hält am Donnerstagvormittag neuerlich Betriebsversammlungen ab. Gefordert werden mehr Personal und mehr Lohn. Während der Betriebsversammlungen gibt es eine Notversorgung.

Die Betriebsversammlungen sind von 8.00 bis 10.00 Uhr angesetzt. Verhandlungen mit dem Land und der KABEG vor drei Wochen haben zu keiner Lösung geführt. Über das Angebot des Landes wird am Donnerstag zwar in den Betriebsversammlungen abgestimmt, der Betriebsrat bezweifelt aber, ob es angenommen wird. Das vorläufig letzte Angebot des Landes bietet zusätzlich 100 Dienstposten für das Pflegepersonal, sowie monatlich 150 Euro mehr für das diplomierte Pflegepersonal und 75 Euro mehr für Pflegeassistenten. Der Betriebsrat fordert aber ein monatliches Plus von 200 Euro für das diplomierte Pflegepersonal und 100 Euro mehr für Pflegeassistenten - mehr dazu in Neue Betriebsversammlungen zu Pflegegehältern.

Pflegemarsch am Freitag: Am Freitag findet in Klagenfurt ein Tag der Pflege und ein Pflegemarsch statt. Dabei geht es nicht um die Gehaltsverhandlungen, sondern generell um die Verbesserung der Bedingungen in allen Pflegeeinrichtungen.

Gegenvorschlag: Hoffen auf Zustimmung des Landes

Arnold Auer, der Zentralbetriebsratsvorsitzende der KABEG sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass dem Angebot des Landes in der Betriebsversammlung am Donnerstag zugestimmt werde: "Das Angebot des Landes wird aus meiner Sicht in der Kollegenschaft sicherlich nicht mehrheitsfähig sein. Wir werden es zur Abstimmung bringen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es angenommen wird. Wir werden uns in der Betriebsversammlung damit auseinandersetzen, ein Gegenangebot an das Land zu richten, das - so hoffe ich - seitens des Landes auch Zustimmung findet.

Die Argumentation des Landes, man habe keinen finanziellen Spielraum mehr, will Auer nicht gelten lassen: „Es ist jedenfalls so, dass das Land Kärnten Geld in die Hand nehmen muss. Es wird nicht mehr so gehen wie bei den Ärzten, dass man einen Gehaltsabschluss findet, und die KABEG diesen Teil aufbringen muss.“ Es sei davon auszugehen sagte Auer, dass das Land Kärnten noch einen großen Schritt auf dass Pflegepersonal zugehen müsse. „Wir werden dem Land einen kleinen Schritt entgegen kommen.“

„Letzte“ Verhandlungsrunde am 18. Mai

Die Verhandlungen betreffen 3.500 Pflegebedienstete in den KABEG-Häusern. Gibt es am Donnerstag keine Einigung, soll es am 18.Mai die nächste - angeblich letzte - Verhandungsrunde geben. Kommt es dann wieder zu keiner Einigung „wird gestreikt“, sagte Auer.