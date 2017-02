Verfassung: Treffen mit Slowenien

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) trifft sich am Dienstag mit dem slowenischen Außenminister Karl Erjavec. Es geht um Unterstützung der Volksgruppe, die sich mit dem Sprachenpassus in der neuen Verfassung nicht zufrieden geben will.

„Die Einschätzung derzeit ist, dass wir diese Frage im Dialog lösen können“, sagte Erjavec am Montag. Bereits am Dienstag wird Erjavec das Thema mit Kaiser in Ljubljana besprechen. „Das Gespräch mit Landeshauptmann Kaiser, der der slowenischen Volksgruppe sehr zugeneigt ist, wird sehr wichtig sein“, sagte Erjavec in Ljubljana bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der slowenischen Minderheiten-Organisationen. „Danach werden wir sehen, wie wir weiter vorgehen werden“, so der Außenminister.

Deutsch als einzige Sprache

Kärntner Slowenen protestieren gegen die Festlegung der deutschen Sprache als einzige Landessprache in Kärnten, wie es derzeit im Gesetzestext vorgesehen ist. Die Minderheiten-Organisationen fordern einstimmig, dass in der neuen Landesverfassung auch die slowenische Sprache als Landessprache (in den Landesteilen mit slowenischer Bevölkerung) festgelegt wird, oder aber, dass der Sprachenpassus komplett gestrichen wird. Für diesen Vorschlag will sich auch Außenminister Erjavec beim Treffen mit Kaiser, das am Dienstag am späten Nachmittag stattfinden wird, einsetzen.

Einheitsliste gegen Passus

„Die Kärntner Slowenen können mit einer solchen Formulierung, dass die deutsche Sprache die einzige Landessprache ist, nicht leben“, sagte Gabriel Hribar (Einheitsliste - Enotna Lista), mit Blick auf mögliche weitergehende Auswirkungen. Eine solche Formulierung würde „eine negative Antwort auf die Frage bedeuten, ob das Land Kärnten bereit ist, freiwillig mehr zu tun als nur das Minimum aus der Landesverfassung“, mahnte Rudi Vouk (Rat der Kärntner Slowenen). „Diese negative Antwort muss verhindert werden“, forderte er.

Hoffen auf akzeptablen Kompromiss

Die Teilnehmer des Treffens in Ljubljana, darunter auch Marjan Sturm (Zentralverband slowenischer Organisationen) und Bernard Sadovnik (Gemeinschaft der Kärntner Slowenen) zeigten sich optimistisch, am Ende einen Kompromiss zu finden, der auch für die slowenische Volksgruppe akzeptabel ist. „Wir sind uns einig, dass der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, inakzeptabel ist. Wir sind aber auch optimistisch, ihn noch ändern zu können“, sagte Vouk.

Links: