Protest gegen Verfassung vor Regierung

Vor dem Gebäude der Landesregierung in Klagenfurt haben am Dienstagnachmittag mehr als hundert slowenische Studierende protestiert. Ihre Kritik richtete sich gegen die Feststellung in der neuen Landesverfassung, wonach die Landessprache Deutsch sei.

Die Variante der Landesregierung definiere als Landessprache nur deutsch, Kärnten sei und bleibe aber zweisprachig, unterstrichen die Teilnehmer der Protestaktion. Der neue Slowenenpassus sei erst dann vollständig, wenn Slowenisch als zweite Landessprache akzeptiert werde und nicht mehr als politischer Spielball fungiere, forderten die Studierenden.

ORF/Bernd Radler

Unterstützt wurde die Demonstration von der Aktion kritischer Schüler. Sie verlief friedlich - mehr dazu in Verfassung: Slowenische Studenten protestieren.