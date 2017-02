Defekte Lüftung: 8.000 Hühner erstickt

In einem Kärntner Geflügel- Mastbetrieb sind rund 8.000 Hühner erstickt. In der neu errichteten Halle für bis zu 60.000 Tiere soll das Lüftungssystem defekt gewesen sein, der Amtstierarzt wird den Fall nun untersuchen.

Die Masthalle in Unterkärnten, eine der modernsten Kärntens, wurde erst vor ein paar Wochen fertig gestellt und zu Jahresbeginn in Betrieb genommen. Das Stallgebäude ist für bis zu 60.000 Hühner ausgelegt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, kam es kürzlich zu dem Unfall. Das Lüftungssystem soll defekt gewesen sein, tausende Hühner verendeten.

Die verendeten Tiere wurden zur Tierkörperentsorgung in Klagenfurt gebracht. Ein Container mit knapp 8.000 Masthühnern soll es gewesen sein, sagten Mitarbeiter gegenüber dem ORF Kärnten.

„Sind auf die Technik angewiesen“

Noch steht nicht genau fest, wie die Tiere verendeten. In der Branche heiße es aber, das Lüftungssystem soll defekt gewesen sein, sagt Erich Kainz, des Obmann der Lavanttaler Geflügelrings. Der Fehler sei bei der Technikfirma und nicht beim Mastbetreiber gelegen: „Wir sind auf die Technik angewiesen, auch bei großer Sorgfalt kann es zu Defekten kommen.“ Ein so großer Schaden wie im aktuellen Fall sei aber sehr selten.

Keine Vorab-Kontrolle bei Mastbeitrieben

Von der Gemeinde hieß es am Mittwoch, der betroffene Mastbetrieb habe alle erforderlichen Bestätigungen der ausführenden Firmen beim Bau der Stallungen eingereicht. Der Betrieb soll auch versichert sein.

Die hohe Anzahl der verendeten Hühner sei dennoch überraschend gekommen, sagt Amtstierarzt Manfred Müller. Eine Meldepflicht bei der Bezirkshauptmannschaft gebe es jedenfalls nicht. Und eine Kontrolle durch den Amtstierarzt vor der Betriebseröffnung sei gesetzlich nur bei einem Legehennen-Betrieb, nicht aber bei einem Mastbetrieb vorgesehen, so Müller. Der Amtstierarzt wird den Betrieb nun kontrollieren, um die mögliche Todesursache der Hühner zu finden.

Ein lukratives Geschäft

Knapp 100.000 Hühner fassen die größten Mastbetriebe in Kärnten. Der Mastbetrieb sei lukrativ, sagt Züchter Erich Kainz: „Weißes Fleisch ist weiter bleibt, die Eigenversorgung damit ist in Österreich gering.“ Deswegen würden immer wieder neue Mastplätze gesucht. Den Lavantaler Geflügelring gibt es bereits seit 60 Jahren, im Jahr werden mittlerweile zehn bis elf Millionen Hühner gemästet.