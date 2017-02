Pilotprojekt für Langzeitarbeitslose

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kündigte am Dienstag nach der Regierungssitzung eine millionenschwere Beschäftigungsinitiative für ältere Langzeitarbeitslose an. In Villach und Hermagor soll eine Pilotregion entstehen.

Spezielle Maßnahmen für Langzeitarbeitslose ab 50 sollen in einer Kärntner Pilotregion – bestehend aus den Bezirken Villach-Stadt, Villach-Land und Hermagor – umgesetzt werden. Bund und Land wollen dafür 20 Millionen Euro „beschäftigungswirksam einsetzen“, sagte LH Kaiser. Das Pilotprojekt für ältere Langzeitarbeitslose wurde von Kaiser mit Bundesminister Alois Stöger fixiert und befindet sich nun gemeinsam mit dem AMS in Ausarbeitung. In der Endphase solle es rund 600 Personen umfassen.

Viele ältere Arbeitslose in Pilotregion

Die Pilotregion Villach-Stadt, Villach-Land und Hermagor wurde deshalb ausgewählt, weil Villach und Villach Land die höchsten Steigerungsraten in der betroffenen Zielgruppe aufweisen. 27 Prozent aller Erwerbslosen in der Region entstammen der Zielgruppe der Menschen, die älter als 50 Jahre und länger als ein Jahr arbeitslos sind.

Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) sagte, dass das Hauptaugenmerk im heurigen Jahr auf den älteren Langzeitarbeitslosen liege, nachdem zuletzt „gute Erfolge bei der Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt erzielt werden konnten“. Mit dem Bund, dem Arbeitsmarkservice Kärnten und den Gemeinden als Partner könnten über das Förderprogramm ‚Beschäftigungsgarantie‘ hunderten Kärntnern neue Perspektiven am Arbeitsmarkt geboten werden, sagte Schaunig.