Wahlkampfbroschüre: „Von Petzner getäuscht“

Am vierten Prozesstag rund um die Wahlkampfbroschüre des BZÖ 2009 auf Landeskosten ist Rene Oberleitner, Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft (LIG) bei seinem „nicht schuldig“ geblieben. Er sei von Petzner getäuscht worden.

An den ersten drei Prozesstagen gab es bereits zwei Geständnisse: Stefan Petzner, Jörg Haiders Pressesprecher und Wahlkampfleiter bekannte sich schuldig - mehr dazu in Wahlbroschüre: Petzner legt Geständnis ab. Er belastete auch Ex-Landesrat Harald Dobernig schwer, der als nächster ein Geständnis ablegte - mehr dazu in Wahlkampfbroschüre: Dobernig gesteht. Dobernig sagte aus, dass die Verantwortung bei Petzner lag. Rene Oberleitner, der am Freitag befragt wurde, blieb beim „nicht schuldig“.

Richter: Frage der Glaubwürdigkeit

„Das Entscheidende in diesem Verfahren ist die Glaubwürdigkeit von Stefan Petzner und Ihnen“, joeöt Richter Christian Liebhauser-KarlOberleitner vor. Vor dem Prozess hatte der Kaufmännische Vorstand der Landesimmobiliengesellschaft LIG wie die meisten anderen Angeklagten angegeben, eine Mitfinanzierung der Broschüre durch das BZÖ sei immer geplant gewesen. Das habe er auf Ratschlag des damaligen gemeinsamen Verteidigers gemacht. Zitat: „Um Stefan Petzner zu schützen. Das war derart plump gewesen, dass es auch der Staatsanwalt als lebensfremd erkannt hat“, sagte Oberleitner zu Beginn.

Der Prozess Angeklagt sind Dörfler, derzeit FPÖ-Bundesrat, die Ex-FPÖ- und –BZÖ-Politiker Dobernig und Scheuch, BZÖ-Werber Petzner und die zwei Vorstände der Kärntner Landesimmobiliengesellschaft (LIG), Rene Oberleitner und Johann Polzer. Die Landesbroschüre soll 2009 zu einer Werbebroschüre für das BZÖ umfunktioniert worden sein, der Schaden für das Land soll 219.000 Euro betragen.

„Weisung von Haider“

Seine Befragung zog sich in die Länge. Oft brauchte er mehrere Anläufe für die Beantwortung von Fragen, mitunter verwickelte sich Oberleitner auch in Widersprüche. Die Projektabwicklung der geplanten Imagebroschüre habe Oberleitner nie machen wollen, sagte er. Vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider habe die LIG jedoch eine schriftliche Weisung erhalten.

Nach Haiders Tod seien die schon investierten 200.000 Euro Triebfeder für die Umgestaltung gewesen. Dies verantwortete und gestand Stefan Petzner. Man habe bewusst vier Tage vor der Landtagswahl 2009 die Broschüre als Werbung für das BZÖ an alle Kärntner Haushalte versandt. Mit dem Slogan „Garantiert“, im BZÖ-Werbestil und mit Abbildungen ausschließlich der BZÖ-Regierungsmitglieder Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch und Harald Dobernig.

Oberleitner: Broschüre nie gesehen

Diese Version der Broschüre samt Film will Oberleitner so nie fertig gesehen und auch nie freigegeben haben. Da hätten alle den werblichen Fähigkeiten Petzners vertraut, sagt er. „Sie stellen das so dar, als seien Sie von Petzner missbraucht und getäuscht worden“, sagt der Richter. Antwort Oberleitner: „Dieser Eindruck stimmt. Ich war zu gutgläubig, naiv, nicht präzise genug und habe zuwenig nachgefragt.“

Stefan Petzner hatte bei seinem Geständnis ausgesagt, Oberleitner habe sich bei der letzten Besprechung sehr wohl geärgert, dass die Gestaltung zu nahe an der BZÖ-Linie sei, sie am Ende aber freigegeben.

„Wahltermin nicht gewusst“

Oberleitner wiederum sagte, Anfang 2009 habe er noch nichts vom Landtagswahltermin 1. März gewusst. Richter Liebhauser-Karl hielt ihm vor, dass damals in ganz Kärnten der BZÖ-Werbespruch „Wir bauen das moderne Kärnten. Garantiert“ plakatiert war - so wie in der Broschüre. Da habe er keine Wahrnehmung gehabt, so Oberleitner. Später gibt er an, er habe den Versendetermin vier Tage vor der Wahl noch kritisiert - Zitat: „Aus Sorge, dass die Broschüre in der Vorwahlzeit untergeht.“

Petzner wurde am Freitag formell wieder ins Verfahren aufgenommen, nachdem er wegen Abwesenheit beim letzten Termin ausgeschieden worden war. Für den Nachmittag war noch die Befragung Oberleitners durch die Verteidiger vorgesehen. Der Prozess soll am Dienstag mit der Befragung Polzers und Dörflers fortgesetzt werden.