Brand in Kurzentrum durch heimliche Raucher

Am Dienstagabend ist im Humanomed Kurzentrum in Althofen die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Wie sich herausstellte, hatten Zigaretten in einem Kabelschacht einen Brand ausgelöst. In diesem Schacht verläuft die Hauptstromleitung.

Gegen 20.00 Uhr ging im Kurzentrum der Alarm los. Der Haustechniker ging nachschauen und stellte in einem Kabelschacht hinter einem Wäscheraum starken Rauch fest. Daraufhin löste er Brandalarm aus. Die Feuerwehren Althofen, Guttaring, Kappel am Krappfeld und Passering wurden alarmiert.

FF Althofen

FF Althofen

„Geheimer“ Aschenbecher

Zwei Atemschutztrupps entdeckten vor dem Eingang zu einem Gebäude des Kurzentrums einen Kanaldeckel, aus dem es stark rauchte und in dem sich die Hauptstromzuleitung für das Haus befand. Nachdem vom KELAG-Störungsdienst die Stromzuleitung abgeschaltet wurde, konnte der Kanaldeckel geöffnet werden.

FF Althofen

Rauch zog durch Rohr und löste Alarm aus

Im Schacht lag auf den Stromkabeln eine Unmenge von Zigarettenresten, die stark rauchten bzw. glosten. Der Rauch dürfte trotz Brandabschottung durch das Rohr, in dem die Kabel ins Haus verlaufen, gezogen sein und so die Brandmeldeanlage ausgelöst haben. Der Kleinbrand wurde rasch gelöscht, nun muss festgestellt werden, ob die Kabel stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Gefährdung von Patienten war zu keinem Zeitpunkt gegeben, so die Feuerwehr.