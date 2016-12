Asylwerber zu Nötigung nicht geständig

Ein 19-jähriger Somalier, der verdächtigt wird, am Samstag eine Frau in einem Lokal sexuell genötigt und eine andere beraubt zu haben, ist erstmals einvernommen worden. Er ist nicht geständig.

Am Samstag soll der Asylwerber einer Frau in die Toilette eines Lokals in Klagenfurt gefolgt sein, dort soll er sie sexuell bedrängt haben. Als jemand hereinkam, flüchtete er. Kurz raubte er einer anderen Frau die Brieftasche. Der 19-Jährige wurde bei einer Fahndung gefasst. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands musste er in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden - mehr dazu in 19-Jähriger nach Übergriffen gestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber dem ORF am Dienstag bestätigte, sei der Verdächtige am Montag zum ersten Mal befragt worden. Er sei nicht geständig. Binnen der nächsten zwei Tage werde ein Richter über die Verhängung einer Untersuchungshaft entscheiden. Derzeit sitzt er in der Justizanstalt Klagenfurt.