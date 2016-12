19-Jähriger nach Übergriffen gestellt

Ein 19 Jahre alter Asylwerber aus Somalia konnte am Samstag von der Polizei festgenommen werden. Er soll in einem Lokal versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Außerdem soll er eine weitere Frau bedroht haben, um an Bargeld zu kommen.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wird der 19-Jährige verdächtigt, am Samstag gegen 5.00 Uhr in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt die Türe zu einer Damentoilette geöffnet und eine 23 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land - unter Anwendung körperlicher Gewalt - sexuell bedrängt zu haben. Erst als eine weitere Person die Toilette betrat, ließ der Beschuldigte von der Frau ab und flüchtete.

Frau an Kehle gepackt und an Wand gedrängt

Unmittelbar nach diesem Vorfall verwickelte der Mann vor einem anderen Lokal eine 22 Jahre alte Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, in ein Gespräch und stahl ihr - vorerst unbemerkt - die Brieftasche aus ihrer Handtasche. Die Frau bemerkte den Diebstahl und wollte den Beschuldigten die Brieftasche wieder entreißen. Daraufhin packte der 19-Jährige die Frau an der Kehle, drückte sie an die Wand und ergriff samt Brieftasche die Flucht. Diese wurde anschließend vom Opfer gefunden, jedoch fehlte das Bargeld.

Ermittlungen laufen

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, woraufhin sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet wurde. Der 19-Jährige konnte im Schillerpark angehalten und festgenommen werden. Aus medizinischen Gründen musste der 19-Jährige ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, Einvernahmen haben noch zu erfolgen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Asylwerber der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.