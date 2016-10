18-Jähriger stiehlt immer wieder Kennzeichen

Innerhalb weniger Tage ist ein 18 Jahre alter Klagenfurter gleich mehrmals ohne Führerschein und mit gestohlenen Autokennzeichen erwischt worden. Jetzt droht dem jungen Mann neben einer Geldbuße auch eine Gefängnisstrafe.

Das erste Mal wurde der 18-Jährige am vergangenen Donnerstag im Klagenfurter Stadtteil Viktring erwischt, mehr dazu in Junger Klagenfurter stahl Kennzeichen. Gleich am nächsten Tag, am vergangenen Freitag, stahl der Klagenfurter wieder zwei Kennzeichen und montierte diese auf sein Auto. Auf seiner Spritztour wurde er von der Polizei erwischt, diesmal im Stadtteil St. Ruprecht. Abermals wurden ihm die gestohlenen Kennzeichen abgenommen, abermals erfolgte eine Anzeige.

Ausreden als Motiv

Doch davon ließ sich der 18-jährige Beschäftigungslose nicht abschrecken. Am vergangenen Wochenende erwischte ihn die Polizei zum dritten Mal mit gestohlenen Kennzeichen. Vor der Polizei gab der Mann an, er suche Arbeit oder er müsse zu einem Vorstellungsgespräch. Dann sagte er zu den Beamten, dass ihm schlicht das Geld fehle, um sein Auto anzumelden.

Geld- und Haftstrafe drohen

Wegen der Übertretungen nach dem Kraftfahrzeuggesetz droht ihm eine Geldstrafe in der Höhe von mehreren tausend Euro. Außerdem droht ihm auch eine Haftstrafe: Wer Kennzeichen stiehlt und damit Urkunden unterdrückt, kann mit Haft bis zu einem Jahr bestraft werden.