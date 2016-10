Trick mit der Zeitung: Pensionist bestohlen

In Villach ist ein 85 Jahre alter Pensionist von einem Trickdieb bestohlen worden. Der unbekannte Täter wollte dem Pensionisten eine Zeitschrift verkaufen. Erst später merkte der 85-Jährige, dass ihm Geld fehlte.

Der Trickdieb sprach den Pensionisten am Montagnachmittag in der Villacher Innenstadt an. Er bat zunächst um eine Spende. Der Unbekannte hielt eine Zeitschrift mit der Aufschrift „Demokratie“ in den Händen. Diese Zeitschrift wollte er dem 85-Jährigen verkaufen.

250 Euro gestohlen

Der Pensionist nahm aus seiner Brieftasche Geld für die Zeitschrift. Offenbar stahl der Täter währenddessen aus der Brieftasche 250 Euro Bargeld. Das bemerkte der 85-Jährige aber erst später und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Gegenüber der Polizei gab der Pensionist eine Personenbeschreibung ab. Die Polizei in Villach sucht jetzt einen 35- bis 40-jährigen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Der mutmaßliche Trickdieb soll 180 cm groß und untersetzt sein. Außerdem soll er - laut Polizei - gebrochenes Deutsch sprechen.

