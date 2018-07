Traditionshotel bekommt neue Besitzer

Gerüchte über einen Verkauf des Traditionshotels Post am Villacher Hauptplatz hat es schon seit Monaten gegeben, jetzt dürfte der Verkauf aber fix sein. Bereits am 1. September soll das Innenstadthotel neue Eigentümer bekommen.

Vor einem halben Jahr dementierte der langjährige Besitzer Peter Kreibich noch, dass er sein Hotel verkaufen möchte. Jetzt hat er seine Meinung offenbar geändert. Wie Insider aus der Villacher Hotelszene berichten, soll der Verkauf bereits über die Bühne gegangen und der Besitzerwechsel mit 1. September fix sein. Kreibich soll dann in den Ruhestand gehen.

ORF

Künftig zwei Eigentümer

Das Traditionshotel am Hauptplatz, das vor 240 Jahren erstmals als Gasthaus in einer Urkunde erwähnt wurde, soll künftig zwei Besitzer haben. Einer davon soll ein Villacher Unternehmer sein, der über seine Firma Hoteleinrichtungen vertreibt, die gemietet werden können. Der zweite Eigentümer soll aus der Hotelbranche kommen und zwei Hotels in Velden betreiben. Wieviel die beiden für das denkmalgeschützte und sanierungsbedürftige Hotel Post bezahlt haben, ist nicht bekannt.

Zukunftspläne für Hotel noch unklar

Unklar ist derzeit auch, welche Pläne die neuen Besitzer mit den Hotel haben, ob sie es modernisieren und in der herkömmlichen Tradition selbst weiterbetreiben wollen oder ob sie einen neuen Betreiber suchen. In der Vergangenheit hat das Hotel Post mehrmals als Kulisse für historische Filme und Dokumentationen gedient. Zuletzt wurden dort im Februar Szenen für die Dokumentation „Schicksal in Frauenhänden“ für die ORF-Reihe Universum History gedreht.

