Türkische Studenten graben am Hemmaberg

In Jaunstein arbeitet zur Zeit ein 26-köpfiges Team aus türkischen und wiener Studenten zusammen mit Archäologen an den Ausgrabungen einer Kirche und eines Friedhofes. Es ist das erste Mal, dass türkische Studenten in Österreich Lehrgrabungen durchführen.

Insgesamt sind es drei türkische Studiernde, die zusammen mit elf wiener Kommilitonen und Mitarbeitern des Österreichischen Archäologischen Instituts an den Ausgrabungen am Fuße des Hemmaberges arbeiten.

Türkische Studenten erstmals in Kärnten

Es ist überhaupt das erste Mal, dass türkische Studenten nach Österreich kommen, um Ausgrabungen durchzuführen. „Normalerweise fahren wir in die Türkei und arbeiten dort. Jetzt machen wir einmal den umgekehrten Weg, dass die sehen und lernen, wie bei uns gegraben wird. Insbesondere geht es auch um das Ausgraben von Skeletten und Gräberfeldern“, so Projektleiterin Michaela Binder.

In Jauenstein habe man den seltenen Fall, dass viele Tote übereinanderliegen. Ein Skelett werde herausgenommen und darunter finde man immer wieder neue. So arbeite man in Jaunstein fünf Tage die Woche. Vorallem für die türkischen Studierenden sind die Skelette interessant, da sie Nachholbedarf beim Ausgraben von menschlichen Überresten haben, so Binder.

Friedhof und Kirche am Fuße des Hemmabergs

Der Friedhof der Kirche ist bereits seit 2008 bekannt, die angehendenden Archäologen haben heuer das erste Mal die Möglichkeit, auch in der Kirche Ausgrabungen durchzuführen. „Ein Hauptziel ist es natürlich, die Überreste dieser frühen Kirche zu finden und im Friedhof noch weitere Gräber zu finden. Wir wissen noch nicht wie lange dieser Friedhof existiert hat, wir wissen aber, dass die ersten Gräber aus dem späten 8. Jahrhundert stammen“, so Binder.

Wie alt die Kirche ist, könne man noch nicht genau sagen, da es hier aber schon im 8. Jahrundert einen Friedhof gab, sind sich die Archäologen sicher, dass es schon eine dazugehörige Kirche gab. „Das wäre dann eine der ältesten karantanisch-frühslawischen Kirchengründungen in Kärnten“, so Binder. Gegraben wird noch bis 27. Juli. Freitags zwischen 14 Uhr und 15 Uhr können Interessierte die Grabung besuchen.

