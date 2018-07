Einbrecher scheiterten an Geldautomaten

Nur zwei Tage nachdem ein Bankomat in Villach-Neufellach geknackt wurde, haben Einbrecher Mittwochnacht wieder zugeschlagen. Sie versuchten einen Geldautomaten in einem Kiosk aufzubrechen, scheiterten aber.

Bei einem Einkaufszentrum in Villach versuchten die bislang unbekannten Täter zwischen 01:25 Uhr und 01:45 Uhr einen Bankomaten aufzubrechen, der vor dem Einkaufszentrum in einem Kiosk eingebaut ist.

Täter stiegen über das Dach ein

Die Täter versuchten zunächst über die Eingangstüre in den Kiosk zu gelangen. Als das jedoch fehlschlug, stiegen sie auf des Dach das Gebäude. Dort entfernten sie die Kunststoffabdichtung samt Isolierung und schnitten ein rechteckiges Loch in Decke. Schlussendlich schafften sie es in den Kiosk, dort versuchten sie den Tresor des Bankomaten aufzubrechen, woran sie jedoch scheiterten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bis dato negativ. Das Landeskriminalamt übernahm nun die Ermittlungen.

