Erschöpfter Urlauber geriet in Bergnot

Ein 50-jähriger Niederösterreicher ist am Montag aus einem Klettersteig nahe Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) gerettet worden. Er setzte wegen Erschöpfung einen Notruf ab und wurde von der Bergrettung unverletzt aus der Wand geholt.

Der Urlauber unternahm eine aufwendige Klettertour auf der sogenannten „Breitwand“. Er war alleine unterwegs, aber gut ausgerüstet. Bei der Schlüsselstelle des Klettersteiges namens „Luft unter den Sohlen“ kam der Mann dann in Schwierigkeiten. Er war mit der Situation überfordert. Er war zu erschöpft, um weiter zu klettern; auch die Rückkehr oder einen Abstieg schafft der Mann wegen seiner Schwäche nicht mehr.

Mittels Seil in Sicherheit gebracht

Er setzte mit dem Handy einen Notruf ab. Alpinpolizei und die Bergrettung Radenthein werden alarmiert. Insgesamt zehn Personen standen im Einsatz. Wegen der Steilheit musste der 50-Jährige aus der Alpinen Notlage abgeseilt und somit sicher ins Tal gebracht werden. Der erschöpfte Niederösterreicher bleibt unverletzt.

Freitagnachmittag stürzte ein Kind aus dem Bezirk Hermagor auf dem Torkofel in felsiges Gelände ab. Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Laut Klinikum Klagenfurt ist es außer Lebensgefahr - mehr dazu in Mädchen am Torkofel abgestürzt(kaernten.ORF.at; 13.7.18).