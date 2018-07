100.000 verfolgten die WM am Neuen Platz

Das WM-Finalspiel zwischen Frankreich gegen Kroatien war auch beim Public Viewing am Neuen Platz gut besucht. Trotz einiger verregneter Spielabende zogen die Veranstalter eine positive Bilanz. Insgesamt zählten die Veranstalter rund 100.000 Besucher.

Beim Finale der Fußballweltmeisterschaft am Sonntagabend dominierte am Neuen Platz in Klagenfurt das rot-weiße Karomuster und die Kroatien-Flaggen. Etwas genauer musste man die Anhänger der Franzosen suchen, sie konnten aber über den zweiten Weltmeisteritel der Éqiupe Tricolore jubeln.

Jubel und Trauer nah beieinander

Vor allem für die zahlenmäßig überlegenen kroatischen Fans wurde das Spiel zur Achterbahnfahrt der Gefühle. Nur zehn Minuten nach dem Führungstreffer der Franzosen erfolgte der Ausgleich für Kroatien, der die Stimmung am Neuen Platz überkochen ließ. Als für die Franzosen aber zum Ende des Spiels der Sieg immer deutlicher wurde, herrschte bei den kroatischen Fans kurzfristig bedrückte Stimmung. Nach dem Schlusspfiff und den 4:2 Sieg für Frankreich freute man sich dennoch über das beste Ergebnis der WM-Geschichte Kroatiens und auch mit den Franzosen, die ihren zweiten Weltmeistertitel erringen konnten.

100.000 Besucher beim Public Viewing

Zufrieden zeigten sich auch Polizei und Verstalter mit den Public-Viewing-Gästen. Auch wenn bei dieser Weltmeisterschaft der Regen oft mitgespielte. „Wir haben ein paar Mal ein bisschen Bauchweh gehabt, aber es hat wirklich toll geklappt. Ich bin sehr zufrieden, das Public Viewing war von Anfang an sehr gut besucht und vor allem die positive Stimmung hat mir eine Freude bereitet“, so Veranstalter Manfred Dobesch. Insgesamt verfolgten rund 100.000 Besucher die WM-Spiele am Neuen Platz. Bis zum nächsten Fußball-Großereignis dauert es jetzt wieder ein Weilchen. 2020 findet die Europameisterschaft in insgesamt zwölf europäischen Städten statt.

