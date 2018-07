Klagenfurt bekommt Stadt-W-Lan

Schnell und meist kostenfrei auf öffentlichen Plätzen in das Internet: Das ist über Wlan möglich und international längst Standard in Hotels, Restaurants und in Städten. In Klagenfurt wird nun auf den meistbesuchten Plätzen kostenloses W-Lan eingerichtet.

Bereits vor 18 Jahren brachte der heutige Wirtschaftsstadtrat Markus Geiger (ÖVP) - nach eigenen Angaben - als Gemeinderat einen Antrag ein, in der Klagenfurter Innenstadt öffentliches W-Lan einzurichen. Jetzt werde es umgesetzt, sagte Geiger am Montag in einer Pressekonferenz. In der Innenstadt sollen sogenannte „Accesspoints“ geschaffen werden.

Dabei handelt es sich um Standorte, an denen Besucher leicht und schnell in das Internet kommen. Geiger: „Ein sehr gutes Glasfasernetzwerk ist in Klagenfurt bereits vorhanden. Das wissen sehr Viele in der Bevölkerung nicht. Wir wollen jetzt 24 Accesspoints schaffen. Wir können das W-Lan mit diesem Glasfasernetzwerk jederzeit erweitern.“

StadtPresse/Burgstaller

Vorerst sieben „Accesspoints“ geplant

In der ersten Phase soll es sieben Accesspoints geben, an denen man sich in das W-Lan einloggen kann: Am Neuen und am Alten Platz, am Benediktiner Platz, am Kardinalsplatz, am Heuplatz, am Pfarrplatz und in der Bahnhofsstraße. Später soll W-Lan auch im Strand- und im Hallenbad verfügbar sein.

Das Glasfasernetzwerk gehört den Klagenfurter Stadtwerken. Das Stadt-W-Lan soll auch mit Universitäts-Netz verbunden werden, was Studenten den Zugang zu Informationen erleichtern soll. Obwohl es seit einiger Zeit möglich ist, in der gesamten Europäischen Union günstig im Internet zu surfen, gäbe es laut Geiger immer noch Bedarf an W-Lan. In vielen europäischen Ländern seien Internetkosten höher als in Österreich und besonders Urlauber würden W-Lan bevorzugen. Das Angebot soll aber auch Studierenden und Einheimischen zu Gute kommen. 90.000 Euro soll das Projekt kosten. Die Hälfte davon kommt aus dem Breitbandfördertopf. Das W-Lan soll ab Herbst diesen Jahres nutzbar sein, sagt Geiger.

Am Millstättersee entsteht indes das erste Glasfaserclusterprojekt Kärntens. Sechs Tourismusbeteriebe werden an das bereits bestehende Netz angeschlossen. Für die Hotel- und Badegäste bedeutet das ab Sommer schnellere Internetverbindungen - mehr dazu in Schnelleres Netz für Oberkärntner Gäste(kaernten.ORF.at; 16.5.2018)