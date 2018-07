EC-KAC schließt mit Neuzugang Kaderplanung ab

Der EC-KAC hat den US-amerikanischen Verteidiger Adam Comrie verpflichtet. Mit dem 27-Jährigen Linksschützen schloss der KAC seine Planung für die neue Saison vorerst ab. Der Kader der Rotjacken bietet derzeit acht Legionäre auf.

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner Adam Comrie ist nach Robin Gartner und Nationalspieler Clemens Unterweger die dritte Neuverpflichtung in der Verteidigung des EC-KAC. Comrie war in der vergangenen Saison zuletzt für die Utica Comets, im AHL-Farmteam der Vancouver Canucks, aktiv, machte dort in 41 Spiele 17 Scorerpunkte.

Comrie wurde im Jahr 2008 von den Florida Panthers in der dritten Runde des NHL-Drafts ausgewählt. Ein Einsatz in der National Hockey League blieb dem Verteidiger sowohl in Florida, als auch in San Jose, wo er 2013 einen Free Agent-Vertrag signierte, verwehrt. Der 27-Jährige verbrachte den Großteil seiner Profilaufbahn in der American Hockey League (AHL), wo er in den vergangenen acht Spielzeiten für fünf verschiedene Teams auf insgesamt 302 Einsätze kam.

Verjüngter Kader mit acht Legionären

Ergänzend absolvierte der Doppelstaatsbürger (USA/Kanada) 163 Partien in der East Coast Hockey League (ECHL), wobei er mit insgesamt 111 Scorerpunkten auch seine offensiven Qualitäten unter Beweis stellte. Laut KAC kennzeichnet eine gute Balance zwischen defensiven und offensiven Aspekten das Spiel des 193 Zentimeter großen und 100 Kilogramm schweren Abwehrspielers. Zu seinen Vorzügen zählen auch die Reichweite und das Körperspiel.

Das Engagement beim EC-KAC ist für den 27-Jährigen sein erstes in Europa. Sein Vertrag bei den Rotjacken läuft für die kommende Saison. Comrie ist insgesamt der achte Legionär im Aufgebot der Klagenfurter. Damit ist die Kaderplanung der Sportlichen Leitung des Klubs vorerst abgeschlossen. Der EC-KAC bietet damit aktuell im Vergleich zum Vorjahr einen jüngeren Kader auf, dessen Spieler im Schnitt auch größer und schwerer sind. Damit schaut der vorläufige Kader des EC-KAC derzeit wie folgt aus.

Torhüter: Lars Haugen (2019), David Madlener (2020).

Abwehr: Adam Comrie (2019), Christoph Duller (2019), David Fischer (2020), Robin Gartner (2019), Michael Kernberger (2019), Ramón Schnetzer (2020), Martin Schumnig (2020), Steven Strong (2019), Clemens Unterweger (2019).

Angriff: Johannes Bischofberger (2019), Manuel Geier (2019), Stefan Geier (2019), Patrick Harand (2019), Thomas Hundertpfund (2020), Thomas Koch (2020), Andrew Kozek (2019), Niki Kraus (2019), Philipp Kreuzer (2019), Siim Liivik (2019), Daniel Obersteiner (2019), Nick Petersen (2020), Marco Richter (2020), Mitch Wahl (2019).