Regionale Gästekarten immer gefragter

Gästekarten sind in Kärntens Urlaubsregionen im Trend. Die Kartenbesitzer kommen damit beispielsweise gratis in ein Bad oder können zu niedrigeren Tarifen mit Schiffen fahren. Obwohl die Kärnten Card ein Umsatzplus hat verzichten die Regionen nicht auf separate Karten.

Seit heuer setzen drei Regionen auf die Wörthersee-Plus-Card: Die Beherbergungsbetriebe rund um den Wörthersee, in Klagenfurt und in der Region Mittelkärnten geben die Karte aus. Mit ihr können touristische Angebote, wie etwa die Wörtherseeschifffahrt, vergünstigt in Anspruch genommen werden, sagt Roland Sint, Geschäftsführer der Region Wörthersee.

ORF

Kostenlos ab erster Übernachtung nutzbar

Der E-Bike-Verleih werde heuer erstmals kärntenweit angeboten. Die Nachfrage nach Kernleistungen wie dieser sei groß. Grundsätzlich bekommen Gäste in den Beherbergungsbetrieben die Wörthersee-Plus-Karte ab der ersten Nacht kostenlos angeboten. Die Leute würden in den Betrieben auch aktiv nach der Karte fragen.

ORF

Region Millstätter See setzt auf umfassendes Angebot

Nicht alle, aber immerhin 260 Klein- und mittelständische Betriebe setzen auf die Millstättersee Inclusive Card. Laut Maria Wilhelm, Geschäftsführerin der Milltätter See Tourismus GmbH, sei es wichtig, ein Gesasmtangebot anzubieten: „Das heißt, der Gast braucht seine Geldbörse eigentlich nicht mehr oft aufmachen, wenn es um die Erlebnisleistungen, die es in der Region gibt, geht.“ Die Millstättersee Inclusive Card soll ausgebaut werden und künftig auch den Mitarbeitern der Tourismusbetriebe zur Verfügung stehen. Ähnliche Pläne hat man auch am Wörthersee.

ORF

Überregionale Karte vorerst nicht geplant

Während die regionalen Gästekarten im Übernachtungspreis inkludiert sind und somit nur Gästen zur Verfügung stehen, muss die überregionale „Kärnten Card“ gekauft werden. Dafür steht sie auch Einheimischen zur Verfügung. Sie konnte im Vorjahr ihren Umsatz um sieben Prozent auf 8,2 Millionen Euro steigern und ist somit beliebt wie nie. Dennoch wollen die Regionen auf ihre Karten nicht verzichten. Eine gemeinsame Karte für alle Regionen, die über die Orts- und Nächtigungsabgabe bezahlt wird, sei kaum finanzierbar, heißt es. Die Kärnten Werbung setzt daher auf beide Kartenmodelle.

ORF

Kärnten Card heuer erstmals auch im Winter

Geschäftsführer Christian Kresse sagt, Kartenverbunde müssen sich erst weiterentwickeln: „Wir sind derzeit sehr intensiv am Nachdenken, wie wir Mobilitätsprogramme in Kartensysteme integieren können. Schlussendlich geht es immer darum, was der Konsument bereit ist zu zahlen, wie viel Umlage pro Übernachtung auf so ein Sysetm gelegt werden kann und was der Gast schlussendlich nutzt.“

Um die Saison zu verlängern, wird es die Kärnten Card - für Urlauber und Einheimische- heuer erstmals auch im Winter geben.

Links: