Laibach: Großauftrag für Kärntner Firma

Die Kärntner Baufirma RM Bauträger hat einen Großauftrag an Land gezogen. Sie wird in den kommenden drei Jahren in Laibach etwa 500 Millionen Euro in ein Großprojekt investieren. Interesse zeigt das Unternehmen auch an der Benediktinerschule in Klagenfurt.

Das Unternehmen RM Bauträger mit Sitz in Klagenfurt erhielt bei einer internationalen Ausschreibung den Zuschlag für das Grundstück in Laibach. Es kostete 30 Millionen Euro und liegt in bester Lage in der Altstadt, etwa 300 Meter vom slowenischen Parlament entfernt.

Von Tiefgaragen bis Hotel

Dort will die Kärntner Firma in den kommenden drei Jahren ein Großbauprojekt umsetzen. „Entstehen werden fünfgeschossige Tiefgaragen mit insgesamt 3.700 Stellplätzen sowie 20.000 Quadratmeter Büroflächen, die bereits im Bestand sind. Das Neubau-Projekt beinhaltet ein Einkaufszentrum mit 17.000 Quadratmetern und Wohnungen mit einer Fläche von 90.000 Quadratmetern“, so Geschäftsführer Jakob Miklau. Hinzu kommt auch noch ein Hotel mit 400 Zimmern.

Investitionen von ca. 500 Mio. Euro

Die Kärntner Firma hat 25 Projekte gleichzeitig in Planung oder in Bau. 400 - 500 Millionen Euro werden nun alleine in das Projekt in der slowenischen Hauptstadt investiert. „Es sollte im Herbst mit dem Bau begonnen werden, unser Ziel ist es den Bau in drei Jahren durchzuziehen. Das ist aufgrund der Dimension sehr knapp bemessen, aber sicherlich nicht unmachbar“, so Miklau.

Kärntner Firmen profitieren

Das Unternehmen RM Bauträger hat Erfahrung mit Großprojekten. Nur 10 Prozent des Umsatzes macht die Firma in Österreich, 90 Prozent werden in Deutschland erwirtschaftet. „Wir haben uns auf Feriendörfer, Hotels und Pflegeheime spezialisiert. Im Bereich der Feriendörfer gehören wir international zu den Großen. Derzeit sind in Deutschland fünf Feriendörfer in Bau und acht in Planung“, so Miklau. Dabei werden laut Miklau zwischen 40 und 50 Prozent der Aufträge von Kärntner Firmen abgewickelt. Diesen Anteil an heimischen Arbeitskräften wolle man auch in Zukunft beibehalten, auch beim Großprojekt in Laibach.

Interesse auch an Benediktinerschule

Die Firma RM Bauträger bereitet nicht nur Investitionen in Laibach vor, sie bestätigt dem ORF mittlerweile auch, Interesse an einem Gebäude in der Klagenfurter Innenstadt zu haben. Dabei handelt es sich um die ehemalige Benediktinerschule. Um dieses Gebäude entwickelt sich nun offenbar ein Bieterwettbewerb, das benachbarte Hotel Sandwirth will kaufen, ebenso Großinvestor Franz Peter Orasch.

