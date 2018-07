Grafenstein: Einschusslöcher bei Wohnhaus

Nachdem in Villach bei einem Zwischenfall ein Ehepaar im Garten seines Hauses durch Schüsse erschreckt wurde, gibt es in Grafenstein einen ähnlichen Vorfall. Dabei hat ein Hausbesitzer Einschusslöcher in einem Fenster festgestellt.

In Grafenstein entdeckte am Wochenende ein 68-jähriger Hausbesitzer eher zufällig Einschusslöcher bei einem Stiegenhausfenster. Das Fenster befindet sich im Ersten Stock. Die Außenverglasung wurde durch den Schuss beschädigt. Mitbekommen haben den Vorfall weder der Hauseigentümer noch die Mieter. Laut Polizei könnten die Schüsse in der Nacht abgegeben worden sein.

Zuletzt wurden vom Eigentümer des Hauses in der Nähe immer wieder Schüsse gehört. Die Polizei ermittelt, wobei noch unklar ist um welche Waffe es sich handeln könnte. Vermutet wird eine Gasdruckpistole oder ein Luftdruckgewehr. Ein Projektil konnte bisher aber nicht gefunden werden.

Tatwaffe steht nicht fest

Es könnte sich aber auch um eine Steinschleuder handeln. Bei der zweiten, inneren Scheibe entstand kein Schaden. Im Bereich des Fensters konnten Spurenreste von Steinen festgestellt werden. Durch die Beschädigung entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Am Montag wurde ein Ehepaar im Garten seines Hauses in Villach beinahe von einem Projektil getroffen, welches vom Balkon eines gegenüberliegenden Hauses abgefeuert wurde. Laut dem Wohnungsbesitzer hatte ein Besucher eine Luftdruckpistole mitgebracht und geschossen - mehr dazu in Schuss verfehlte Ehepaar knapp.