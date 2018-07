Klausner neuer Bürgermeister von Kappel

Josef Klausner (SPÖ) ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Kappel am Krappfeld gewählt worden. Er erhielt 54,2 Prozent der Stimmen und konnte sich so gegen Gabriele Moser (ÖVP) durchsetzen.

Klausner erhielt bei der Stichwahl 699 Stimmen, was 54,2 Prozent entspricht. Die bisherige geschäftsführende Bürgermeisterin Gabriele Moser (ÖVP) kam auf 591 Stimmen, das sind 45,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,9 Prozent. Die Bürgermeister-Neuwahl war notwendig, weil der Vorgänger als Bürgermeister von Kappel, Martin Gruber, als Landesrat in die Landesregierung wechselte. Gruber gratulierte seinem Nachfolger bereits zu dessen Wahl. „Es war ein fairer Wahkampf. Ich gratuliere Josef Klausner zu seinem Amt als neuer Bürgermeister“, so Gruber.

KK

Dank für fairen Wahlkampf

In einer ersten Reaktion bedankte sich auch der neue Bürgermeister für den fairen Wahlkampf. "Ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen bedanken und ganz besonders bei meinem Team für die Unterstützung und für den Einsatz. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch Gabriele Moser für den fairen Wahlkampf“, so Klausner.

