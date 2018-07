Großes Finale bei den 42. TddL

Am Sonntag ab 11.00 Uhr werden die fünf Preise der Tage der deutschsprachigen Literatur vergeben. Mehrere Autoren dürfen sich Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Hauptpreis ist der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmannpreis.

Um 11.00 Uhr gibt die Jury zunächst eine sieben Namen umfassende Shortlist bekannt, aus deren Kreis anschließend in öffentlicher Abstimmung die Preise vergeben werden.

Hier können Sie ab 11.00 Uhr die Abstimmung und die Preisverleihung live mitverfolgen und danach alle Videos on demand abrufen - mehr dazu in Videos live und on demand 2018.