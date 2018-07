Dritter und letzter Lesetag bei den TddL

Den dritten und letzten Lesetag der 42. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt bestreiten Jakob Nolte, Stephan Groetzner, Özlem Özgül Dündar und Lennardt Loß. Bisher gab es fünf Texte, die der Jury besonders zusagten.

Der Deutsche Jakob Nolte (10.00 Uhr) eröffnet am Samstag den Lesereigen. Geboren 1988 in Gehrden, er lebt in Berlin. Nolte liest den Text „Tagebuch einer jungen Frau, die am Fall beteiligt war“ auf Einladung von Hubert Winkels. Die Lesung Noltes musste kurz unterbrochen werden, eine Zuschauerin im Studio war zusammengebrochen und musste ärztlich versorgt werden.

Noltes Landsmann Stephan Groetzner (11.00 Uhr) und die in Solingen geborene und von den Veranstaltern als Türkin geführte Autorin Özlem Özgül Dündar (12.30 Uhr) komplettieren das Feld der 14 Lesenden, das vom Deutschen Lennardt Loß um 13.30 Uhr abgeschlossen wird.

Fünf Favoriten

Mit den beiden deutschen Autoren Stephan Lohse und Joshua Groß zeichneten sich nach dem ersten Lesetag bereits zwei Favoriten ab. Die einzige Österreicherin des heurigen Bewerbs, Raphaela Edelbauer, sorgte für Jury-Kontroversen - mehr dazu in Erste Favoriten zeichnen sich ab.

Am zweiten Lesetag der 42. Tage der deutschsprachigen Literatur kristallisierten sich drei Favoriten heraus: Ally Klein und Tanja Maljartschuk und Bov Bjerg. Sie dürfen für Sonntag hoffen - mehr dazu in Mehrere Favoriten am zweiten Tag.

Preisverleihung am Sonntag

Am Sonntag werden die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Ferdinand Schmalz den Ingeborg-Bachmann-Preis – mehr dazu in Ferdinand Schmalz gewinnt Bachmannpreis.