Blitz löst Brand aus: Stall vernichtet

30 Mal mussten die Feuerwehren Dienstagnacht zu Unwettereinsätzen ausrücken. In Grafenstein geriet ein Stall durch einen Blitz in Brand. Die Pferde darin konnten gerettet werden, das Gebäude brannte völlig nieder.

Die im Stall gehaltenen Pferde konnten vom 64-jährigen Landwirt rechtzeitig ins Freie gebracht werden. Der Stall brannte völlig nieder, auch die darin gelagerten Maschinen und Strohballen wurden vernichtet.

FF Grafenstein

100 Einsatzkräften von fünf Feuerwehren kämpften gegen den Brand, sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus verhindern. Dazu wurde Wasser aus der Drau und einem Teich abgepumpt. Im Einsatz waren auch zwölf Atemschutztrupps, erst nach sechs Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Mehrere Unwettereinsätze

Unwettereinsätze gab es für die Feuerwehren Dienstagnacht vor allem in der Gegend um Afritz und Arriach (Bezirk Villach-Land), in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt. Es kam zu kleineren Überflutungen, Bäche traten über die Ufer und Bäume stürzten um. Auf dem Faaker See mussten die Einsatzkräfte eine Familie retten, sie war mit einem Kanu in Seenot geraten.